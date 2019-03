Marieke Heilmann war gegen Huden/Falkenburg die herausragende Werderanerin. Beim 27:25-Sieg traf sie zehn Mal. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123, Olaf Kowalzik)

Seine Spielerinnen waren nach dem 24:18-Vorsprung drauf und dran, in der Schlussviertelstunde alles wieder zu verspielen. Sie wurden unkonzentriert, leisteten sich Schrittfehler und kassierten obendrein auch noch eine Zeitstrafe.

Also schnappte sich der SVW-Coach sein Team in der Auszeit (20:24/49.), erhöhte die Phonstärke und gab klare Anweisungen, die er an der Außenlinie fortsetzte. Das sollte beim 24:22 seine Wirkung entfalten, denn die frisch eingewechselte Linksaußen Fenja Schultz fing nach einer dreiwöchigen Trainingspause einen Konter der Ex-Werderanerin Ashley Butler ab. Danach traf die mit Abstand beste Grün-Weiße, Marieke Heilmann, mit einer tollen Aktion zum 26:23-Vorsprung (53.). Anschließend behielten die Gäste die Nase bis zum Abpfiff immer knapp mit mindestens zwei Toren vorne, obwohl sie in der gesamten Begegnung auch noch alle ihre drei Strafwurfchancen ausgelassen hatten.

„Das war ein verdienter Sieg, bei dem vor allem die Moral gestimmt hat“, zog Radek Lewicki letztendlich ein positives Fazit. Die Fehler seiner Spielerinnen konnte er schnell verzeihen, denn zum einen handelt es sich immer noch um eine Ausbildungsmannschaft, in der fünf A-Jugendliche spielten. Außerdem hatte sie ihre Schwächen ja auch am Ende wieder zum Positiven korrigiert.

So ganz selbstverständlich war das nicht, da die Grün-Weißen stark ersatzgeschwächt in die Partie gegangen waren. Bei ihnen fehlten die erkrankten Katrin Friedrich und Hanna Ferber-Rahnhöfer ebenso wie die beruflich verhinderte Torfrau Charlotte Schumacher. Bitter ist auch der Bruch der Kniescheibe, den sich die Rückraumspielerin Reneé Tebje zuletzt in Dinklage nach einem Sturz zugezogen hat. Sie wird der Reserve für lange Zeit fehlen.

Da passte es irgendwie ins Bild, dass in Hude auch noch die Kreisläuferin Michaela Stahlkopf auf den Fuß einer Gegenspielerin trat und dabei umknickte. Für sie sprang Mareike Schlegel ein, auch die etatmäßige Halbrechte Jessica Repty gesellte sich für 25 Minuten an die Nahwurfzone und hinterließ dort genauso wie im Abwehr-Innenblock zusammen mit Pia Döpke einen guten Eindruck.

Apropos Döpke: Die A-Jugendliche hatte die Tortur auf sich genommen, dass sie erst morgens um fünf Uhr vom Auswärtsspiel der Zweitliga-Frauen aus der Nähe von Stuttgart wieder in der Heimat angekommen war und sich nach einem vierstündigen Schlaf schon wieder zum Spiel der zweiten Vertretung aufmachte. Auf Rechtsaußen machte zu guter Letzt Malin Pods ein gutes Spiel, hinter der die Linkshänderin Marie Majewski aufgrund einer Sprunggelenksverletzung fehlte.

Wenn die Grün-Weißen am Sonnabend um 16 Uhr den Drittletzten FC Schüttorf in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle empfangen, dann dürfte sich ihre personelle Lage jedoch wieder ein Stück entspannt haben.

SV Werder Bremen II: Gärdes; Schütte (1), Stahlkopf, Schreiber (1), Pods (4), Schlegel (1), Heilmann (10), Conze (3), Repty (1), Schultz (1), Döpke (3), Hertes (2).