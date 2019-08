Hendrik Nagel (rechts, beim Rheinmarathon) ist einer der jüngsten und zugleich etabliertesten Langstrecken-Ruderer in der kleinen, aber gut vernetzten Szene. (Privat, frei)

Rudern ist eine Randsportart. Langstreckenrudern eine Nische in der Randsportart. Aber es bietet ebenso wie populärer Volkssport oder eben olympischer Ruder-Leistungssport die Möglichkeit, großartige Leistungen zu bringen, persönliche Erfolge zu feiern, Niederlagen zu verkraften und sich als Mensch mit vielfältigen Erfahrungen zu entwickeln. Hendrik Nagel ist ein tolles Beispiel dafür.

Heute ist Nagel einer der jüngsten und zugleich etabliertesten Langstrecken-Ruderer in der kleinen aber gut vernetzten Szene. Dabei war das vor fünf Jahren gar nicht zu erwarten. 2008 kam er über die Schule und einen einwöchigen Ferienkurs zum Rudern und trat in den Breitensportverein Wasserfreunde Hemmoor ein. 2011 folgte dann der erste breitensportliche Wettkampf. Beim Oste-Marathon ruderte er mit seinem Team 80 Kilometer – mit Tide, bei Regen und Wind. Ein Traumerlebnis war es nicht. „Ankommen war das Ziel“, so Nagel nüchtern. Erst 2014 stellten sich die Weichen zu besonderem Engagement. Im Frühjahr ließ er sich zum Jugendwart bei den Wasserfreunden wählen und begann sein Engagement für Andere. Im Herbst wollte er mehr Kilometer sammeln als ein Freund und saß plötzlich viel häufiger im Boot, ruderte bis zu 30 Kilometer am Stück. 2015 wechselte er auf den Posten des 2. Vorsitzenden und verantwortete damit den gesamten Sportbetrieb der Hemmoorer, mit dem Elbinselmarathon besuchte er erstmals eine auswärtige Langstrecken-Veranstaltung.

2016 die nächste Steigerung: Mit Ruderern aus Oldenburg fuhr Nagel bei der Europäischen Rheinregatta 100 Kilometer von der Loreley nach Bonn. Das Pensum stieg und im Herbst 2016 stand das große Ziel fest, bei der renommiertesten aller Langstrecken-Wettbewerbe anzutreten: Rund um den Genfer See. Zur Vorbereitung ging es noch im selben Jahr auf der Elbe in neun Tagen von Pirna nach Hamburg. Täglich wurden zwischen 45 und 80 Kilometer gerudert. 3400 Kilometer saß Nagel im Jahr 2016 im Ruderboot. Es entspricht dem Pensum eines Nachwuchs-Leistungssportlers. Nur die Wettkämpfe sind länger als 2000 Meter.

2017 dann der endgültige Durchbruch: Sieben Langstrecken-Regatten besuchte er in der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt. Beim „All You Can Row“ mit Start in Karlsruhe schaffte er mit seinem Team auf dem Rhein 201 Kilometer am Stück Über 16 Stunden saßen sie im Boot. „Dabei hatte ich mich als Einzelsportler angemeldet, wurde einfach in ein buntes Team gesetzt“, so Nagel. Das Rennen um den Genfer See war dann ein voller Erfolg. Rang zehn in der Gesamtwertung, Platz zwei in der Mixed-Klasse und mehr als eine Stunde unter der angestrebten Zielzeit. Das Team um Nagel hatte ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Ganz nebenbei erwarb er im selben Jahr eine Trainer-Lizenz und begann in Hemmoor, neben der Vorstandsarbeit regelmäßiges Jugendtraining anzubieten. Auch im Ehrenamt geht es oft um Ausdauer.

Durch das Studium wurden zum Jahr 2018 die Verbindungen nach Bremen immer fester. Beim Bremer Ruderverein von 1882 gab es eine weitere Ruderheimat. „Durch das regelmäßige und gut betreute Training mit den Studenten gab es auch sportlich einen neuen Impuls“, blickt Nagel zurück. Erstmalig trat er auf ‚normalen‘ Regatta-Distanzen an. Bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft erruderte er eine Medaille im Einer. Und auf der Herbstregatta in Leer brachte er seine Trainingsgruppe aus Hemmoor und aus Bremen zusammen. Gemeinsam wurde Vierer und Achter gefahren: „Zu gewinnen gab es noch nichts. Aber wir haben Erfahrungen gesammelt und uns wieder ein Stück weiterentwickelt.“ Natürlich gehören auch Rückschläge zu einer solchen Entwicklung. Beim Weerribben Wieden Marathon Steenwijk verfuhr sich das Team um Nagel. Nach sechs Zusatzkilometern wurde dadurch das Podest verpasst. Beim „All You Can Row“ gab es in der Mannschaft körperliche Probleme. Eigentlich war mehr geplant, nach 200 Kilometern mussten Nageln und seine Mitstreiter abbrechen. Es waren Rückschläge auf hohem Niveau und das Saisonziel, die Regatta um den Genfer See geriet nicht in Gefahr. Stattdessen ging es dort wieder einen Schritt nach vorn: Platz fünf und damit doppelt so gut platziert wie im Vorjahr.

Die Saison 2019 klingt bisher wie eine Wiederholung des Vorjahres. Nur ein bisschen erfolgreicher. Inzwischen ist Nagel auch Kursleiter für Rudern beim Verein für Hochschulsport. Als Aktiver war er auf der deutschen Hochschulmeisterschaft noch erfolgreicher und hat neben einer Medaille im Einer auch im Vierer und Mixed-Achter Edelmetall gewonnen. Einen wichtigen Unterschied gibt es aber: Der Aufwand, sich Mannschaften zu organisieren, ist gesunken. „Heute werde ich öfter angerufen. Von den Topmannschaften angefragt zu werden, ist schon ein Lob für die eigene Entwicklung“, freut sich Nagel. Eigentlich nimmt er das Jahr 2019 sportlich etwas lockerer, da er gerade seine Masterarbeit als Maschinenbauer schreibt. Die 160 Kilometer auf dem Genfer See sind aber wieder fest eingeplant. Das Team war im vergangenen Jahr noch in verschiedenen Booten auf den Plätzen vier und fünf angekommen. Wenn die Entwicklung so weiter geht, wäre ein Podestplatz für Nagel möglich. Überraschen würde es zumindest in der Langstrecken-Szene niemanden mehr.