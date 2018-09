Zu Saisonbeginn in der Volleyball-Oberliga der Frauen waren die Spielerinnen der BTS Neustadt personell nicht vollständig besetzt – sowohl Neu-Libera Hanna Nolte als auch Außenangreiferin Theresa Kettenbach waren aus persönlichen Gründen nicht einsatzbereit.

Mittelblockerin Arijalda Mujkovic, die eigentlich nach der vergangenen Saison mit dem Volleyball aufhören wollte und nun doch zurück zur Mannschaft gefunden hat, ist durch eine Fußverletzung derzeit nicht einsatzfähig und musste vor dem Auftaktspiel gegen den TSV Giesen durch Außenangreiferin Kristin Gaida auf der Mittelposition ersetzt werden.

Vielleicht geriet der 3:2 (17:25, 21:25, 25:9, 25:19, 15:7)-Auftaktsieg gegen Giesen auch deshalb etwas holprig, die ersten beiden Sätze gingen durch viele Eigenfehler und Unsicherheiten schnell und deutlich an die „Grizzlys“. Doch dadurch wurde nur der Kampfgeist der BTS geweckt, Satz drei sicherte sich das Team unter anderem durch eine beeindruckende Aufschlagserie von Kristin Gaida sowie einer konzentrierten Mannschaftsleistung verdient mit 25:9. Auch in den folgenden Sätzen zeigten die Neustädterinnen, wie gut das neu zusammengesetzte Team bereits funktioniert, ohne Mühe sicherte sie sich letztlich die ersten Punkte der neuen Spielzeit.

Auch das zweite Spiel an diesem Doppelspieltag gegen die SG Karlshöfen/Gnarrenburg begann ähnlich, diesmal allerdings hatte die BTS mit 2:3 (19:25, 25:16, 25:23, 16:25, 12:15) das Nachsehen. Erneut überschatteten viele Eigenfehler das Spiel der BTS, der erste Satz ging deutlich an die Gäste, die defensiv sehr stabil agierten. Die wackeren Gastgeberinnen fingen sich allerdings, gaben im zweiten Satz Gas und gewannen diesen deutlich mit 25:16. Der dritte Durchgang war hart umkämpft und ging ebenfalls an Neustadt. „Im vierten Satz merkte man uns leider den Kraftverschleiß deutlich an“, erläuterte BTS-Spielführerin Annika Eller. Erneut sorgten Eigenfehler und Konzentrationsmängel für einen Einbruch, zudem fehlten die Wechseloptionen, um die angeschlagenen Spielerinnen zu entlasten. Der Siegeswille war auf Neustädter Seite zwar deutlich zu spüren, die körperliche Verfassung der Spielerinnen reichte allerdings nicht mehr aus, um das Spiel noch zu gewinnen.

Gleich fünf der zehn Neustädterinnen konnten in der Vorbereitungsphase aus gesundheitlichen Gründen nicht am Training teilnehmen, „vermutlich auch deshalb gingen die Sätze vier und fünf an die Gäste“, konstatierte Annika Eller enttäuscht. Im letzten Satz musste wiederum der Tiebreak für die Entscheidung sorgen und ging letztlich mit 12:15 an die Gäste.

Die BTS musste sich schließlich hauchdünn geschlagen geben, zog aber dennoch ein positives Fazit: „Insgesamt konnte man in beiden Spielen einen starken Teamgeist und auch ein sehr gutes und eindrucksvolles Zusammenspiel beobachten“, unterstrich die Spielführerin, „das lässt uns auf mehr hoffen.“

BTS Neustadt: Dogu, Eberwein, Eller (nicht eingesetzt), Gaida, Kaspuhl, Mujkovic (nicht eingesetzt), Schoppe, Schwieger, Wulf, Zu Putlitz.