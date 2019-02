Mit 233,35 Punkten verwies die erste Mannschaft der Gastgeberinnen das eigene zweite Team um 14,65 Zähler auf die zweite Position. Es folgten die Wettkampfgemeinschaft (WG) Lüssumer SV/SG Aumund-­Vegesack (215,90) sowie der TS Woltmershausen (202,95).

Als beste Woltmershauserin entpuppte sich Rieke Behrens mit ihren insgesamt 51,05 Punkten an den vier Geräten. Ihre Teamkollegin Emma Frenzel stand ihr mit 50,75 Zählern aber auch in kaum etwas nach. Die beste teaminterne Leistung am Sprung offenbarte Rieke Behrens mit 14,35 Punkten. Aber auch ihre Teamkolleginnen Emma Frenzel (13,60), Rieke Bartels (13,50) sowie Pia Bentzen (13,15) enttäuschten hier nicht.

Mit insgesamt 54,60 Zählern gerieten die Bremerinnen aber dennoch sofort im Vergleich mit den anderen Riegen ins Hintertreffen. Auch am Stufenbarren verzeichnete der Verein mit 48,80 Punkten den niedrigsten Wert aller Teams. Emma Frenzel (12,95) und Nina Domingues e Silva (12,35) boten hier aber dennoch ordentliche Vorstellungen. Am Schwebalken verzeichneten die Woltmershauserinnen 48,20 Punkte.

Rieke Behrens wartete dabei mit 12,60 Zählern auf. Am Boden klappte es dann zum Abschluss mit 51,53 Zählern etwas besser bei den Gästen. Rieke Bartels kristallisierte sich mit 13,75 Punkten als beste Woltmershauserin am Boden heraus. Bartels präsentierte sich auch insgesamt in einer guten Verfassung, ließ aber die Übung am Stufenbarren aus.

In der Weserliga II der jüngeren Mädchen zog der TS Woltmershausen mit 194,50 Zählern nur gegen die gastgebende TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf um 7,70 Punkte den Kürzeren. Die Hansestädterinnen verwiesen jedoch die zweite Riege der Gastgeberinnen (190,85) sowie die Wettkampfgemeinschaft (WG) Lüssumer SV/SG Aumund-Vegesack (171,20) in die Schranken.

Den besten Eindruck bei Woltmershausen hinterließ wieder einmal Maja Wäscher mit ihren 49,15 Punkten. Olivia Bzdzion heimste aber auch immerhin 46,80 Zähler ein. Maja Wäscher legte teamintern den besten Sprung (13,00) sowie die beste Darbietung am Schwebebalken (12,05) an den Tag.

Am Stufenbarren übertrafen sie jedoch ihre Woltmershauser Klubkolleginnen Liliana Nickel (13,10), Charleze D` Souza (12,95) und Carla Frenzel (12,70). Am Boden kam Wäscher mit nur 11,65 Punkten gar nicht erst in die Wertung ihrer Mannschaft. Hier überzeugten Carla Frenzel und Olivia Bzdzion mit jeweils 13,40 Punkten.

Charlene D‘Souza freute sich am Boden aber auch über 13,10 Zähler. Woltmershausen musste sowohl am Sprung (48,75) als auch am Stufenbarren (51,20), Schwebebalken (43,10) und Boden (51,75) jeweils knapp den Grasbergerinnen den Vortritt lassen.

TS Woltmershausen: Emma Frenzel, Domingues e Silva, Bentzen, Bartels, Behrens, Köster.

TS Woltmershausen II: Carla Frenzel, Charlene D` Souza, Charleze D` Souza, Matticzk, Wäscher, Bzdzion, Sadula, Nickel.