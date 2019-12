Lina Kozica (rechts) (Kassian Jürgens – www.segel-fotos.com)

Deshalb wird auch sehr intensiv das Jugend- und Leistungssegeln gefördert, die ersten herausragenden Ergebnisse konnten bereits verzeichnet werden. So sorgte Lina Kozica (rechts) beim 30. Internationalen Schweriner Herbstpokal für eine ganz starke Leistung. Diese internationale Regatta , an der Segler aus Deutschland, Polen und Skandinavien teilnahmen, ist eine der größten deutschen Segelveranstaltungen im Jugendbereich. Diesmal starteten etwa 210 Opti-A-Segler und rund 120 Opti- B-Segler in die Wettbewerbe. Lina Kozica startete bei den Optimisten B. Am ersten Wettkampftag gab es drei bis vier Windstärken aus südlicher Richtung und damit gute Segelbedingungen, sodass vier Wettfahrten gewertet werden konnten. Dabei behauptetet sich die Zwölfjährige sehr gut in den jeweiligen Spitzengruppen. Die dritte Wettfahrt gewann die Bremerin sogar. Tags darauf blieb der Wind aus und es konnte keine Wettfahrt mehr ausgetragen werden. Damit hatte sich Lina Kozica in der Endabrechnung Rang zwei gesichert, was ihr zugleich mit elf Punkten den Gewinn der Bremer Landesmeisterschaft bescherte.