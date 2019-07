TC Gold und Silber erfolgreich

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Line Dancer holen vier Landestitel

Rainer Jüttner

Walle. Für die Line Dancer des TC Gold und Silber wurden die Landesmeisterschaften mit Breitensportturnier des niedersächsischen Country Western Tanzsportverbandes (NCWTV) in der Sporthalle in Hilter-Wellendorf bei Osnabrück zu einem Triumphzug. Mit zehn Teilnehmern reisten die Bremer an und sicherten sich vier Landestitel und zwei Vizemeisterschaften in unterschiedlichen Leistungs- und Altersklassen.