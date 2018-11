Die Lateinformation des Grün-Gold-Club tritt am 10. November in Braunschweig bei den Deutschen Meisterschaften an. (Frank Thomas Koch)

Die Lateinformation des Grün-Gold-Club gehört zu den besten Tanzteams der Welt. Am 10. November wird das Team um Trainer Roberto Albanese bei den Deutschen Meisterschaften antreten. Das Ziel: Der zwölfte Deutsche-Meister-Titel in Folge. Die neue Choreografie "This is me", feiert in Braunschweig Premiere. Der NDR Sportclub zeigt den Wettbewerb live im TV und im Livestream. Ab 23.30 Uhr geht es los. (haf)

Unser Video gibt einen Vorgeschmack auf die neue Choreografie.