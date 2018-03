Bremen. „Das ist kein Derby auf Augenhöhe“, sagte Coach Nico Stankewitz, nachdem seine Hockey-Damen vom Club zur Vahr das Regionalligaduell gegen den Bremer HC wie im Hinspiel mit 2:8 (0:4) verloren hatten. Ligaprimus BHC schaut jetzt entspannter auf die letzten beiden Saisonspiele: Sollte Verfolger TG Heimfeld an diesem Sonntag seine Partie beim Dritten in Marienthal nicht gewinnen, wären Meisterschaft und Aufstieg bereits perfekt.

Vor allem in der ersten Halbzeit gelang den Vahrerinnen nach vorne hin nichts. Der Bremer HC dagegen drückte aufs Tempo. BHC-Coach Martin Schultze trieb seine Damen immer wieder an. „Mir war klar, dass sich Lücken ergeben, wenn wir das Spieltempo hoch halten“, sagte er. Das erste Tor gelang Emily Schoen nach einer Ecke bereits in der zweiten Minute. Etwas später traf Laura Lippmann aus dem Spiel heraus zum 2:0, als die Oberneulanderinnen viel Druck nach vorne machten. Die Vahrer Torfrau Chantal Bausch konnte einige Bälle abwehren, bis einer der Nachschüsse saß. Lücken in der Vahrer Defensive erarbeiteten sich auch Jette Jörns und Paulina Liesenhoff zum 4:0-Pausenstand.

In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeberinnen kurzzeitig besser ins Spiel und durch Katharina Bremer und Emilie Vedel Blankschön auch zu zwei Toren. In der zweiten Halbzeit habe sich sein Team zwei Fehler geleistet und so den Gegner aufgebaut, kommentierte Martin Schultze. Die athletisch überlegenen Gäste rückten die Verhältnisse dann aber durch Greta Schabacker, Marie Frerichs sowie Jette Jörns und Emily Schoen wieder zurecht.

CZV: Bausch, Blankschön, Ruef, Tielitz, Schmedes, Schnatmeier, Bremer, Tobias, Henn, Busch, König.

BHC: Jörns, Schütz, Deckert, Steikowsky, Lippmann, Wichmann, Liesenhoff, Frerichs, Schoen, Schabacker, Davidsmeyer.