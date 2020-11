Nations League

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Löw bringt Koch und Max in der Startelf gegen die Ukraine

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Abend in der Nations League gegen die Ukraine mit den international noch unerfahrenen Abwehrspielern Robin Koch und Philipp Max an.