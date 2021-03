Die Hälfte der Deutschen traut dem DFB-Team unter einem Bundestrainer Joachim Löw den EM-Titel nicht zu. Foto: Federico Gambarini/dpa (Federico Gambarini / dpa)

„Wir wollen nicht nur mit guten Ergebnissen in die WM-Qualifikation starten, sondern uns positiv zeigen gegenüber den Fans, nachdem wir im November sehr schlecht aus dem Jahr raus gekommen sind“, sagte der Bundestrainer einen Tag vor dem Heimspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg gegen Island.

„Ich erwarte eine Reaktion aus der Mannschaft, dass wir alles in die Waagschale werfen“, betonte Löw. Dabei sollen nicht nur die fußballerischen Akzente ins Spiel kommen. Das Team soll „auch das Kämpferische und Läuferische zeigen, dass wir eine leidenschaftliche Mannschaft sind, die verbissen um einen Sieg kämpft“.

Für den nach der EM scheidenden Löw zählt nur das Turnier im Sommer. „Wir können keine Rücksicht mehr nehmen“, betonte er vor dem Länderspiel-Dreierpack gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien. „Jetzt heißt es, Punkte zu machen und sich möglichst gut einzuspielen, drei Siege einzufahren und eine Basis zu legen.“

Bei einer möglichen Nationalmannschaftsrückkehr der drei ehemaligen Fußball-Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng haben die deutschen Fans einen klaren Favoriten. 40 Prozent der Befragten votierten bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur für eine EM-Teilnahme von Bayern-Profi Müller.

29 Prozent sprachen sich für eine Nominierung des Dortmunders Hummels aus, 24 Prozent für den Münchner Boateng. 19 Prozent sind gegen eine Rückkehr des Trios in die DFB-Auswahl. Löw will im Mai entscheiden, ob er Müller, Hummels und/oder Boateng für das Turnier im Sommer zurückholt. Er hatte die drei Weltmeister von 2014 vor zwei Jahren aussortiert und einen Umbruch eingeleitet.

Die Hälfte der Deutschen glaubt nicht daran, dass Löw bei seinem letzten Turnier als Bundestrainer die Nationalmannschaft zum ersten EM-Sieg seit 25 Jahren führt. Nur 22 Prozent antworteten mit „Ja“ auf die Frage: Trauen Sie Löw mit der deutschen Mannschaft den Titelgewinn zu?

27 Prozent der Befragten wollten sich nicht festlegen oder machten keine Angaben. Der Optimismus der Fans ist seit dem frühzeitigen WM-Aus 2018 in Russland und dem jüngsten 0:6 in Spanien geschrumpft.

„Ich traue uns alles zu“, sagte dagegen Nationalspieler und Kapitän Manuel Neuer kurz vor dem ersten Länderspiel des Jahres: „Ich glaube an uns. Ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben, bei der EM eine gute Rolle zu spielen.“ In den WM-Qualifikationsspielen sollen Fortschritte erzielt werden. „Wir dürfen keine Zeit verschwenden“, betonte der Torhüter des FC Bayern.

Ob die EM in der Corona-Pandemie überhaupt in der geplanten Form mit zwölf Gastgeber-Städten stattfindet, ist weiter unklar. 35 Prozent sagten bei der YouGov-Befragung, dass München „auf jeden Fall“ als Ort der drei Gruppenspiele der deutschen Mannschaft sowie einem Viertelfinale bei seiner Gastgeberrolle bleiben soll. 15 Prozent sagten ja, aber nur, wenn Zuschauer zugelassen werden.

Fakten zum Island-Spiel:

BILANZ: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg gegen Island ihr 970. Länderspiel. Die Bilanz ist mit 562 Siegen zu 208 Niederlagen klar positiv. Dazu kommen 199 Unentschieden. Torverhältnis: 2175:1143.

BUNDESTRAINER: Für Joachim Löw ist es das 190. Länderspiel in seiner bald endenden Amtszeit als Bundestrainer. Er feierte bislang 120 Siege. Dazu kommen 38 Unentschieden und 31 Niederlagen. Das jüngste 0:6 in Sevilla gegen Spanien war die höchste Niederlage in seinen fast 15 Jahren als Chefcoach. Noch zwei Treffer fehlen zum 450. Länderspieltor unter seiner Leitung.

WM-QUALIFIKATION: Die Partie gegen Island ist das 95. Spiel der DFB-Auswahl in der Qualifikation für eine WM-Endrunde. Gegen Island winkt der 75. Sieg. Es gab bislang nur zwei Niederlagen, beide übrigens in Heimspielen. Die erste gab es 1985 beim 0:1 in Stuttgart gegen Portugal. Die zweite datiert aus dem September 2001 beim 1:5 gegen England in München. Weitere Gruppengegner sind Rumänien, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. Nur der Gruppensieger löst direkt das Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

ISLAND: Deutschland hat gegen Island noch nie verloren. Es gab aber auch erst vier Partien (drei Siege, ein Unentschieden). Das letzte Kräftemessen datiert aus dem Oktober 2003, als es in Hamburg unter Teamchef Rudi Völler ein 3:0 nach Toren von Michael Ballack, Fredi Bobic und Kevin Kuranyi gab.

KADER: Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Toni Kroos umfasst der DFB-Kader noch 21 Feldspieler und vier Torhüter. Die größte Erfahrung weist Kapitän Manuel Neuer mit 96 Länderspielen auf. Dahinter folgen Bayern-Kollege Joshua Kimmich (50 Einsätze) und Ilkay Gündogan von Manchester City (42). Der 18 Jahre alte Münchner Jamal Musiala und der 17 Jahre alte Leverkusener Florian Wirtz hoffen auf ihr Debüt in einem der insgesamt drei anstehenden Qualifikationsspiele.

TORJÄGER: Nur drei Akteure im deutschen Aufgebot kommen auf eine zweistellige Trefferzahl, Chelsea-Angreifer Timo Werner (15 Tore) sowie die Bayern-Akteure Serge Gnabry (14) und Leon Goretzka (12).

© dpa-infocom, dpa:210323-99-943911/4 (dpa)