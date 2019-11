Bundestrainer Joachim Löw legte fest, welcher Torhüter in welchem EM-Qualifikationsspiel spielen wird. Foto: Federico Gambarini/dpa (Federico Gambarini / dpa)

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Samstag gegen Weißrussland mit Stammtorwart Manuel Neuer an. Zum Abschluss der EM-Qualifikation am Dienstag in Frankfurt gegen Nordirland bekommt Herausforderer Marc-André ter Stegen einen Startelf-Einsatz.

Das gab Bundestrainer Joachim Löw in Düsseldorf bekannt. „Die Torhüter wissen Bescheid“, erklärte der DFB-Chefcoach. Dass damit ter Stegen nicht am Samstag in seinem Geburtsort Mönchengladbach und im Stadion seines Ex-Clubs Borussia Mönchengladbach aufläuft, habe nichts mit dieser Entscheidung zu tun. „Wir stellen nicht nach Wohnzimmer oder Heimatort auf“, sagte Löw.

In der Abwehr wird das deutsche Team am Samstag in Mönchengladbach mit einer Vierer-Abwehrkette beginnen. „Wir werden nur mit zwei Innenverteidigern spielen, weil wir davon ausgehen, dass Weißrussland nur mit einer Spitze spielt“, sagte der Bundestrainer. Der Coach muss unter anderem auf die langfristig verletzten zentralen Defensivspieler Niklas Süle und Antonio Rüdiger verzichten.

Löw nannte bereits den Gladbacher Matthias Ginter als Abwehrchef und den Dortmunder Nico Schulz als Linksverteidiger. Die Besetzung der zweiten Position in der Innenverteidigung hängt noch davon ab, ob der zuletzt angeschlagene Leverkusener Jonathan Tah das Abschlusstraining ohne Nachwirkungen übersteht. Ansonsten steht der Freiburger Robin Koch bereit. Der angeschlagene Hertha-Profi Niklas Stark kommt nach einem Nasenbeinbruch laut Löw zumindest noch nicht von Beginn an infrage. Rechts in der Abwehrkette wird der Leipziger Lukas Klostermann erwartet.

Im Mittelfeld will der Bundestrainer mit Joshua Kimmich (FC Bayern), Ilkay Gündogan (Manchester City) und Toni Kroos (Real Madrid) beginnen. Im Angriff ist der Münchner Serge Gnabry gesetzt, verriet Löw. Zudem bescheinigte er Timo Werner von RB Leipzig und Julian Brandt von Borussia Dortmund eine gute Form, die für einen Einsatz von Beginn an spricht.

Das DFB-Team, derzeit in der Ausscheidungsgruppe C mit 15 Punkten auf Rang zwei, kann sich bereits am Samstag definitiv für die EM 2020 qualifizieren, wenn im Parallelspiel in Belfast Nordirland (12) gegen die Niederlande (15) weniger Punkte holt als Deutschland gegen Weißrussland. Das heißt: Bei einem eigenen Sieg ist mindestens Gruppenplatz zwei und das Direkt-Ticket für das Multi-Nationen-Turnier im kommenden Sommer perfekt, wenn Holland nicht in Nordirland verliert. Mit einem Remis gegen die Weißrussen müsste die Löw-Auswahl auf einen niederländischen Sieg hoffen, um ein K.o.-Spiel drei Tage später gegen Nordirland zu verhindern.

Die voraussichtlichen Mannschaften:

Deutschland: Neuer (Bayern München/33 Jahre/91 Länderspiele) - Klostermann (RB Leipzig/23/6), Ginter (Borussia Mönchengladbach 25/28), Koch (SC Freiburg/23/1), Schulz (Borussia Dortmund/26/9) - Kimmich (Bayern München/24/46) - Gündogan (Manchester City/29/35), Kroos (Real Madrid/29/94) - Brandt (Borussia Dortmund/23/29), Gnabry (Bayern München/24/11), Werner (RB Leipzig/23/28)

Weißrussland: Gutor (Dynamo Brest/30/15) - Weretilo (Dinamo Brest/31/19), Martynowitsch (FK Krasnodar/32/69), Naumow (Schetissu Taldyqorghan/30/5), Poljakow (Ural Jekaterinburg/28/40) - Majewskij (FK Astana/31/32), Jablonski (BATE Borrissow/24/4) - Kowalew (Schachtjor Salihorsk/26/15), Dragun (BATE Borissow/31/63), Stassewitsch (BATE Borissow/34/51) - Laptew (Dinamo Brest/29/21)

Schiedsrichter: Grinfeld (Israel) (dpa)