Löw startet mit Havertz und Can in der Startelf

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit Chelsea-Profi Kai Havertz und dem Dortmunder Emre Can in der Startelf in die WM-Qualifikation gegen Island.