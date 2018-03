Vom Gegner kaum auszuschalten: Till Wagenfeld (am Ball) gehörte beim neuen U 16-Landesmeister Weser Baskets zu den treibenden Kräften. (Werner Maass)

und 22. April in Berlin qualifiziert. „Ich hatte zu diesem Termin allerdings bereits eine Reise mit unseren Minis gebucht und kann das Team leider nicht begleiten“, erklärte der Übungsleiter, „aber wir haben gute Trainer bei uns, die diese Aufgabe für mich übernehmen können.“

Beim erstmals seit vielen Jahren wieder in der Hansestadt ausgerichteten Turnier präsentierten sich die jungen Bremer Korbjäger von Beginn an hellwach. Gleich im Auftaktspiel gegen den Bundesliga-Nachwuchs vom SC Rasta Vechta starteten die Bremer sehr gut ins Turnier, mussten allerdings erst ihre anfängliche Nervosität ablegen. „Dann haben die Jungs es aber verstanden, den Druck deutlich zu erhöhen“, sagte Stojanovsi, dem beim deutlichen 75:61-Erfolg vor allem Till Wagenfeld und Enno Maaß ins Auge stachen.

Auch Dario Stojanovski beeindruckte das Publikum mit drei von vier verwandelten Dreiern und war ebenso treffsicher wie der Rest des Teams, in dem gleich mehrere Spieler ebenfalls aus der Distanz erfolgreich waren. Im Aufeinandertreffen mit dem TK Hannover gaben sich die favorisierten Bremer keine Blöße und sicherten sich mit dem klaren 84:39 den Gruppensieg. Ein ganz besonderes Kompliment richtete Stojanovski dabei an Reik Gäbler, Nikolai Preisner und Tyrell Nwaki, die allesamt noch in der U 14 spielen könnten, aber das Tempo bei den Älteren gut mitgehen und dem Team insgesamt noch einmal einen Schub geben konnten. „Es gab keinen Bruch im Spiel“, konstatierte Stojanovski zufrieden.

Am zweiten Turniertag bekamen es die Bremer dann im Halbfinale zunächst mit dem Tabellenzweiten der Parallelgruppe vom TSV Quakenbrück zu tun. Das Team war bereit, denn nur die Finalisten würden sich für die norddeutschen Meisterschaften qualifizieren. „Was wir im vergangenen Jahr in letzter Minute nicht geschafft hatten, wollten wir uns diesmal zu Hause nicht nehmen lassen“, zeichnete Stojanovski den unbedingten Siegeswillen seiner Spieler nach. Und das Team war tatsächlich auch so ­fokussiert, dass die Spieler mächtig loslegten. Erneut taten sich beim 93:75-Sieg Till Wagenfeld mit seiner körperlichen Überlegenheit unter dem Korb, Enno Maaß mit ­seiner Übersicht, Louis Stroh-Ingendoh mit seinem Zug zum Korb und seiner Defense sowie Dario Stojanovski mit drei Dreiern ­hervor.

Aber auch Spieler wie Henri Buschmann, die von der Bank kamen, holten wichtige Rebounds und hielten ihre Gegner vor dem Korb auf Distanz. Deshalb sei der Einzug ins Finale aus Sicht des Coaches „nie gefährdet gewesen, dennoch musste ich drei bis vier Minuten vor dem Ende noch einmal laut werden, da es einige Spieler doch etwas zu locker nahmen und den Gegner unnötig auf zehn Punkte herankommen ließen“, erzählte Stojanovski. Die Spieler beherzigten seine eindringliche Aufforderung, das Tempo in den Schlussminuten noch einmal anzuziehen – und das Bremer Team zog verdient ins Finale ein.

Dort begegneten sie erneut dem Auftaktgegner aus Vechta, der sich im zweiten Halbfinale mit 83:79 gegen die BG 74 Göttingen durchgesetzt hatte. Noch einmal legten die Bremer furios los. Till Wagenfeld und Enno Maaß wurden vor diesem Endspiel allerdings von Dejan Stojanovski freigestellt, damit sie in der Jugend-Bundesliga (JBB) für Bremerhaven das zweite Play-off-Spiel gegen Göttingen bestreiten konnten. An der Seitenlinie probierte sich statt des Headcoaches diesmal Co-Trainer Ümit Aktas aus, weil Stojanovski die Jungs aus einer anderen Perspektive beobachten wollte.

Im Endspiel zeigte sich das Trainergespann von einigen Spielern beeindruckt, die in den ersten Partien noch etwas durch Nervosität gehemmt waren – wie beispielsweise Carlo Meyer. Auch dank seiner starken Defense und seiner guten Trefferquote wurden seine Mitspieler angestachelt und gaben sich beim 65:58-Sieg keine Blöße. Die Gegner kamen in der Schlussphase allerdings noch einmal gefährlich nah heran. „Aber wir hatten an diesem Wochenende einfach immer die richtigen Antworten parat“, stellte ein zufriedener Stojanovski fest.

Sein Fazit fiel auch mehr als positiv aus: „Überragende Leistung und Einstellung des gesamten Teams“, lobte der Headcoach. „Heute haben sich die Jungs für das belohnt, was sie im vergangenen Jahr noch verpasst hatten.“ Besonders gut gefallen habe ihm, „dass sie das ganze Jahr über trotzdem fleißig geblieben sind und hart gearbeitet haben“. Sollten dieser Fleiß und dieser Einsatzwille dem Team weiterhin erhalten bleiben, „haben wir mit dieser Generation noch viel Freude und eine sehr gute Zukunft“, prognostizierte Dejan Stojanovski.