B-Junioren bezwingen Niendorf 2:1

Louis Lord hält Werder im Spiel

Christian Markwort

Bremen. Der Spielverlauf beim 1:2 (0:0)-Auswärtssieg der B-Junioren des SV Werder Bremen II in der Regionalliga beim Niendorfer TSV lässt sich in drei Abschnitte unterteilen: In der ersten Halbzeit tat sich die Mannschaft von Werder-Trainer Frank Bender mit den widrigen Witterungsverhältnissen und einem sehr defensiv eingestellten Gastgeber zunächst schwer, trotz klarer Überlegenheit der Gäste wechselten beide Teams letztlich torlos die Seiten. „Uns fehlten einfach die richtigen Lösungen“, erläuterte Bender, der Werder-Keeper Louis Lord ein Sonderlob aussprach.