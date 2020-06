Die Pay-TV-Sender Sky und DAZN werden auch ab 2021 die Spiele der Fußball-Bundesliga live übertragen. ARD und ZDF zeigen weiter Zusammenfassungen. (Roland Weihrauch/DPA)

Die schnöde Nachricht lautet: Weniger TV-Geld für den Profi-Fußball. Statt 1,16 Milliarden Euro kassiert die Deutsche Fußball Liga (DFL) ab 2021 jährlich 1,1 Milliarden Euro. Der Zusatz „nur“ ist geschenkt, denn noch immer ist der Fußball offenbar eine heiße Ware für die TV-Sender. Wer glaubte, Corona würde auch eine neue finanzielle Zeitrechnung einleiten, der irrt. Es ist weiter verdammt viel Geld im Umlauf.

Was das heißt, hat die Zwangspause gerade erst gezeigt. Über einen Verein wie Schalke 04, viele Jahre Großverdiener dank Champions League und Europa League, hatte sich ein Insolvenz-Szenario gebildet, nur weil sich die Überweisung einer TV-Rate verspätete. Die DFL muss ihre Profi-Klubs verpflichten, das Geld nicht eins zu eins an ihre Spieler weiterzureichen, sondern Rücklagen zu bilden. Das bisherige Lizenzverfahren, dem alle Vereine der ersten und zweiten Liga verpflichtet sind, ist in diesem Punkt offenbar grob lückenhaft.

Viel ist erzählt worden über Gehaltsverzicht, Gehaltsobergrenze oder sinkende Ablösesummen. Jetzt, wo die Vereine wissen, dass auch in der Zukunft viel Geld fließt, müssen den tollen Sonntagsreden auch echte Taten folgen.