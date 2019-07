Habenhausens Lukas Feller in Aktion am Strand von Cuxhaven. (Olaf Kowalzik)

Auch der Ticketverkauf für die erste DHB-Pokalrunde am 17./18. August in der ÖVB-Arena mit dem Amateurpokalsieger aus Habenhausen, Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf, Zweitligist TuSEM Essen und Drittligist VfL Potsdam läuft beim Team des ATSV-Trainers Matthias Ruckh auf Hochtouren.

Der ATSV-Rückraumspieler Lukas Feller (beim Wurf) war am vergangenen Wochenende offenbar trotzdem nicht ausgelastet: er spielte mit den „Beach Geckos“ beim Beachhandball-Turnier in Cuxhaven-Duhnen um wichtige Punkte für die GBO (German Beach Open), der deutschen Beachhandball-Meisterschaft. Bei den Beach Geckos laufen überwiegend aktuelle und ehemalige Akteure der HSG Schwanewede/Neuenkirchen auf, wie eben auch Lukas Feller einer ist.

In Cuxhaven musste sich diese Combo in der Vorrunde unter anderem den „Nordlichtern“ um den Hastedter Marten Franke geschlagen geben. Am Ende landeten die Beach Geckos auf dem fünften Platz und heimsten dafür 218 Punkte ein, in der GBO-Wertung nimmt das Team um Lukas Feller und Co. nach drei Turnierstarts mit 466 Punkten den 16. Rang ein. Die besten zwölf Mannschaften qualifizieren sich für die deutsche Meis­terschaft, von diesem wichtigen zwölften Platz sind die Beach Geckos aktuell 174 Punkte entfernt. Die Nordlichter stehen in der GBO-Rangliste mit 1021 Punkten auf dem zweiten Rang.