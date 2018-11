Tennis bestimmt auch weiterhin das Leben von Lukas Rüpke. Aber Tennis wird für den 25-Jährigen nie mehr alles sein. (Frank Koch)

Nordostdeutscher Hallenmeister 2018: Wer sich diesen Titel gegen Kontrahenten aus sechs deutschen Landesverbänden sichert, muss mit dem Tennisschläger schon einigermaßen umgehen können. Erst recht, wenn er die Meisterschaft zum dritten Mal in Folge gewinnt. „Ich hab' mich riesig gefreut“, sagt Lukas Rüpke, nachdem er seinen Hattrick am vergangenen Wochenende in Hamburg perfekt machen konnte.

Nordostdeutscher Meister: Das ist ein Titel, der für die allermeisten Tennisspieler unerreichbar ist. Für Lukas Rüpke jedoch taugt er, gemessen an den eigenen Hoffnungen, noch nicht einmal als Trostpreis. Der 25-Jährige, im Club zur Vahr wie jüngst in Hamburg die Nummer eins, hatte noch vor zwei Jahren den Traum, im Profitennis Fuß zu fassen. Sein ambitioniertes Ziel, als er in der Weltrangliste auf Position 927 lag: die Top 100. Hätte er das geschafft, hätte er in Hamburg möglicherweise im Sommer beim ATP-Turnier der Weltbesten am Rothenbaum aufgeschlagen und nicht im Herbst bei der Nordostdeutschen Meisterschaft.

Trotzdem macht Lukas Rüpke im Herbst 2018 einen sehr zufriedenen Eindruck. Der Meistertitel am vergangenen Sonntag dürfte dabei eine eher untergeordnete Rolle spielen. Vielmehr sind es die Erfahrungen und Erkenntnisse aus einer wechselhaften Zeit einerseits und eine erfolgreich gestaltete Gegenwart andererseits, die einen optimistischen und keineswegs gescheiterten Mittzwanziger prägen.

„Ich habe zu keinem Zeitpunkt bereut, meinen Weg so genommen zu haben“, sagt er. Er verspüre auch keinen Frust. „Ich habe mein Leben genossen“, sagt er, „und ich habe lange Zeit das Gefühl gehabt, immer noch kleine Schritte nach vorne zu gehen.“ Die Top 100 sind in den vergangenen zwei Jahren tatsächlich näher gekommen, aber nicht schnell genug und wahrscheinlich auch nicht nahe genug. Platz 767 im Oktober 2017 war Rüpkes beste Platzierung in der Welt, aktuell wird er auf Rang 832 geführt. Immer noch deutlich besser als 2016, aber zu weit weg von ganz oben, um sich den Anstrengungen auf dem vermeintlichen Weg an die Spitze länger auszusetzen.

Schon in der vergangenen Wintersaison reifte in Rüpke die Erkenntnis heran, sich einen anderen Lebensweg zu suchen. „Ich hab' mir die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt er, „aber letztlich war es ein zu großer finanzieller Aufwand.“ Einige Sponsoren, unter anderem die Familie, haben Rüpke seinen Traum leben lassen. Aber für die Erfüllung des Traums reichte – ganz unabhängig von der Frage, ob Talent und Können des Spielers groß genug waren – das Geld bei Weitem nicht. Für die Halbfinal-Teilnahme bei einem drittklassigen Future-Turnier bekam er umgerechnet etwa 400 Euro. Die deckten nicht mal die Spesen.

„Ich hätte wohl mehr im Ausland spielen müssen, und eigentlich hätte ich immer einen Trainer an meiner Seite haben müssen“, sagt Rüpke. Beides ist teuer und war nicht zu finanzieren. Trotzdem spielte der Bremer auch international. Er erinnert sich gern an seine Teilnahmen an den sogenannten Challenger-Turnieren – das sind nach ATP-Veranstaltungen Turniere der zweithöchsten Kategorie. „Da wurdest du als Spieler wesentlich mehr geschätzt als auf den kleineren Turnieren, und da waren viel mehr Zuschauer. Das hat Spaß gemacht, das hat mich motiviert.“

Lukas Rüpke hat auch die andere, die dunkle Seite des Sportlerlebens kennengelernt. Wenn man gegen einen Gegner verliert, gegen den man eigentlich nicht verlieren darf. Wenn man sich, wie er sagt, wochenlang den Hintern aufgerissen hat und dann trotzdem kein Erfolg 'rüberkommt. „Die Höhen und Tiefen gehören dazu“, sagt er. Klingt jetzt, mit einigem Abstand, logisch und einfach. Was es in Krisenzeiten natürlich nicht war. Um die Tiefen zu verarbeiten, trainierte er noch intensiver als sonst. Er sagt, er gehöre sowieso zu den Typen, die lieber viel trainieren als viel spielen. Das Problem dabei: Welcher Leistungssportler kann sich im Trainingsbetrieb aus seinen Tiefs befreien? Rüpke konnte es nicht. „Das geht nur durch Siege“, sagt der 25-Jährige. Aber niemand feiert Siege im Training.

Wer Tiefs erlebt hat und immer wieder aufgestanden ist, hat letztlich auch positive Erfahrungen gemacht. Eine Erkenntnis, die das neue Leben von Lukas Rüpke bereichert. Ihm scheint die Wende gelungen zu sein. In gewisser Weise ist er ja trotzdem Tennisprofi geworden. Er finanziert sich jetzt vor allem als Trainer. Er gibt Tennisstunden beim Club zur Vahr und privat. Er ist Ernährungs- und Fitness-Coach und bezeichnet sich auch als „Personal Coach“ – also als einen persönlichen Trainer und Berater in Sachen Tennis, Fitness und Ernährung. Dafür hat er drei Lizenzen als Ernährungsberater, Athletik- und Gesundheitstrainer erworben.

Im Januar hofft Rüpke auf eine vierte Lizenz, dann als „Personal Coach“ – und zur gleichen Zeit auch auf das Bestehen des (Fern-)Abiturs, das er in den vergangenen dreieinhalb Jahren vorbereitet hat. Rüpke sagt, dass das ständige Lernen ihn auf seinem Weg zum Tennisprofi nicht behindert habe. „Ich habe die viele freie Zeit auf den Turnieren lieber zum Lernen als zum Filmegucken genutzt“, sagt er.

Nun ist der Druck, es ins Profitennis zu schaffen, weg. Es fühle sich wie eine Erleichterung an, sagt Rüpke, aber nicht wie eine Befreiung. Er habe das Leben ja trotzdem genossen. Und genießt jetzt sein neues Leben. Es sei spontaner geworden und abwechslungsreicher. Er hat mit vielen Menschen zu tun, spielt immer noch und ja durchaus erfolgreich Tennis und hat Zeit für seine Freundin, für die er zwischen Essen und Bremen pendelt. Rüpke freut sich auf seine künftigen Aufgaben als Trainer und darauf, seine Erfahrungen weiterzugeben. Es sind wertvolle Erfahrungen – gesammelt an Hindernissen, die zwar Rüpkes Weg zum Profidasein verbauten, nicht aber seinen Lebensweg.