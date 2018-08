Nichts hat Philipp Lahm in seiner Karriere dem Zufall überlassen. Das Bild vom netten Schwiegersohn mag optisch stimmen, in Wirklichkeit aber ist Lahm ein echter Machtmensch. Wann immer es in seiner Karriere die Möglichkeit zum nächsten Schritt gab, hat er gnadenlos zugegriffen – mit maximalem Erfolg. Wer als Kapitän die Nationalmannschaft zum WM-Titel und den FC Bayern zum Sieg in der Champions League geführt hat, kann in seinem Sportlerleben nicht viel falsch gemacht haben.

Jetzt bastelt Lahm an seiner zweiten Karriere. Da ist der Schritt zum Organisationschef der EM 2024 nur konsequent. Genauso spannend ist allerdings, dass er mit diesem Job gleichzeitig einen Sitz im DFB-Präsidium bekommt. Denn dort gibt es nach der Chaos-WM ein Machtvakuum, das wie geschaffen ist für Lahm und seine Ambitionen. Dass er mit Joachim Löw seinen großen Fürsprecher öffentlich für den laschen Führungsstil kritisierte, war ein erster Fingerzeig für seinen künftigen Kurs. Raus aus der Kuscheloase, lautet das Motto. Dem DFB tut das gut. Wäre ja nur logisch, wenn Lahm auch den nächsten Schritt schafft: den zum DFB-Präsidenten.