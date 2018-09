So wurde das selbstgesteckte Ziel von zwei Punkten aus zwei Partien auch verfehlt. Nach der 3:5-Niederlage gegen den SV Berliner Brauereien und dem 4:4 gegen den Berliner SC blieb dem Polizei SV lediglich ein Zähler. „In der Summe haben wir durchaus eine starke Leistung geboten, wurden aber leider nicht mit mehr knapp gewonnenen Spielen belohnt“, sagte Mannschaftsführer Felix Ruth.

Da der PSV vier fitte Herren zur Verfügung hatte, stand Ruth seinem Team in Berlin nur auf Abruf zur Verfügung. Er blieb bei seiner verletzten Freundin Valerie Hoberg, die sich bei einem Einsatz in der PSV-Zweiten eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte und operiert werden musste. Sie wird voraussichtlich die komplette Saison ausfallen.

Das Auftaktspiel gegen den SV Berliner Brauereien II wurde mit 3:5 verloren. Dabei blieb es in nahezu allen Spiele sehr knapp – sechs von ach Spielen wurden erst im dritten Satz entschieden. Davon konnten lediglich Jonathan Busch im ersten Herreneinzel gegen Till Borsdorf (21:14/14:21/21:15) und Fardon Landwehr im zweiten Einzel gegen Robert Mauer (21:14/ 15:21/ 21:15) einen Sieg erringen. Den dritten Bremer Punkt steuerte Neuzugang Isabelle Puchta in souveräner Manier in ihrem Premiereneinzel für den Polizei SV Bremen bei.

Besonders ärgerlich aus PSV-Sicht war die Niederlage von Joschka Braun gegen Kian-Yu Oei. Nachdem die ersten beiden Sätze jeweils recht deutlich entschieden wurden (21:14/­14:21) war der dritte Durchgang hart umkämpft und es endete letztlich nach einem starken Spiel mit einem hauchdünnen 23:21 für Kian-Yu Oei.

Tags darauf stand die Partie gegen den Berliner SC an. Nach einem souveränen ersten Herren Doppel von Fardon Landwehr und Yannick Windhorst gegen Sebastian Nieke und Martin Schulze (21:19/21:16) ging der PSV mit 1:0 in Führung. Isabell Puchta und Maren Völkering verloren dagegen in einem spannenden Drei-Satz-Match gegen Anne Förschner und Sandra Reinicke (15:21/21:18/19:21).

Es blieb auch in der Folgezeit denkbar ausgeglichen. Joschka Braun und Jonathan Busch konnten nach einem etwas erschwerten Einstieg das zweite Doppel gegen Ammon Kutay und Isa Kutay in drei Sätzen knapp gewinnen. Dabei kämpften sie sich im dritten Satz nochmal heran und setzten sich doch noch durch (24:22/ 12:21/ 21:17). Das Mixed wurde von Maren Völkering und Yannick Windhorst deutlich in zwei Sätzen gewonnen (21:15/21:10). So erhielt das letzte Spiel des Tages, das dritte Herreneinzel, bei einem Stand von 4:3 für den PSV enormes Gewicht. Der ganze Druck, zu gewinnen, lastete auf Joschka Braun, der sich jedoch Martin Schulze in zwei Sätzen geschlagen geben musste. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im ersten Durchgang und in der ersten Hälfte des zweiten Satzes, kämpfte sich Joschka Braun noch einmal heran und holte von 17:10 auf 18:18 auf. Letztlich gewann Martin Schulze das Spiel aber doch noch mit 21:11 und 21:19 zum 4:4-Endstand.

„Wir hatten schon mehr als ein Unentschieden und eine Niederlage erhofft. Aber wir blicken bereits sehr ambitioniert auf unsere Heimspieltag am 6./7. Oktober gegen den TSV Trittau III und Blau-Weiss Wittdorf Neumünster II“, sagte Felix Ruth.