Weltmeisterschaft in London

Magnus Carlsen: Ein Schachgenie begeistert ein ganzes Land

Wunderkind, Genie, Geistesgröße - der Norweger Magnus Carlsen ist auf jeden Fall Schach-Weltmeister und in seiner Heimat des Wintersports fast schon ein Volksheld. In London will er seinen Titel verteidigen.