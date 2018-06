Er gibt nicht auf: Der frühere Schiedsrichter Malte Dittrich strebt in seinem Prozess gegen den DFB eine Revision an. (Imago)

Bremen/Verden. Der zwischen den Schiedsrichtern und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) vor jeder Saison geschlossene Vertrag begründet kein Arbeitsverhältnis: So hatte das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen mit Sitz in Frankfurt Mitte März dieses Jahres entschieden und in der Berufungsverhandlung die Klage des früheren Bremer Unparteiischen Malte Dittrich gegen den DFB zurückgewiesen. Gleichzeitig hatte das LAG keine Revision zugelassen. Der Rechtsstreit schien damit beendet – doch Dittrich, selbst promovierter Rechtsanwalt für Sport- und Sportarbeitsrecht, kämpft weiter.

Malte Dittrich hat jetzt beim Bundesarbeitsgericht in Erfurt eine Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht, da er gute Gründe für eine Revision sieht. Darüber hinaus vertritt er in einem ähnlich gelagerten Fall als Anwalt den aus Niedersachsen kommenden Schiedsrichter Patrick Schult, der am 25. Mai ebenfalls Klage gegen den DFB eingereicht hat. Dieser Prozess vor dem Arbeitsgericht in Verden beginnt am nächsten Donnerstag, 5. Juli, um 12 Uhr mit der Güteverhandlung.

Zwischen 2006 und 2015 war Malte Dittrich für den DFB als Unparteiischer 64-mal in der 3. Liga und mehr als 100-mal als Schiedsrichter-Assistent in der 2. Bundesliga tätig. Schiedsrichter, die auf der DFB-Liste geführt werden, erhalten einen Vertrag, der jeweils für eine Saison gilt. Die deutschen Unparteiischen gehen ihrer Tätigkeit im Nebenberuf nach und erhalten neben dem Honorar für die Spielleitung auch ein jährliches Grundgehalt.

Prozessauftakt in Verden

In seiner aktiven Zeit hatte Dittrich neunmal einen befristeten Vertrag bekommen, ehe ihm im Juni 2015 kein weiteres Angebot vorgelegt wurde. Daraufhin reichte der Bremer eine Entfristungsklage vor dem Arbeitsgericht Bremen ein. Auch nach dem verlorenen Berufungsprozess ist Dittrich weiter der Ansicht, dass zwischen den Schiedsrichter der DFB-Liste und dem DFB Arbeitsverträge für die jeweilige Saison bestehen, da mit der Unterschrift eine Pflicht zur Übernahme der Spiele durch den Schiedsrichter bestünde.

Die neunte Kammer am LAG in Frankfurt um die Vorsitzende Richterin Anja Fink wiederum hatte im März geurteilt, dass der zwischen dem DFB und den Schiedsrichtern geschlossene Vertrag kein Arbeitsvertrag, sondern nur eine Rahmenvereinbarung sei. Das Gericht ließ dabei allerdings offen, ob durch die Leitung einzelner Spiele womöglich schon ein Arbeitsverhältnis begründet sein könnte. Über diese Fragestellung hatte die Kammer nicht zu entscheiden, da im Fall Dittrich die Klage erst nach Ablauf der diesbezüglich geltenden Drei-Wochen-Frist eingereicht wurde.

An eben diesem Punkt setzt nun die Klage von Patrick Schult an. Der 32-Jährige wurde zwischen 2014 bis 2018 vier Jahre auf der DFB-Liste geführt, leitete dabei unter anderem 39 Partien in Liga drei und auch das Erstrundenspiel im DFB-Pokal-Wettbewerb 2015/16 zwischen dem FSV Salmrohr und dem VfL Bochum (0:5). Bei der jüngsten Sitzung des DFB-Schiedsrichterausschusses und der Elitekommission fand Schult aber keine Berücksichtigung mehr, sein Jahresvertrag läuft somit an diesem Sonnabend (30. Juni) aus.

"Patrick Schult liegt viel daran, seine Schiedsrichterkarriere fortzusetzen", sagt Malte Dittrich zu den Beweggründen seines Mandanten. Patrick Schult klagt jetzt also auch gegen den DFB. Seinen letzten Einsatz hatte er am 5. Mai beim Drittligaspiel zwischen Hansa Rostock und dem Halleschen FC; die Klage wurde weniger als drei Wochen danach und damit fristgerecht eingereicht. Was wiederum dann interessant sein könnte, wenn das Gericht darüber zu befinden hat, ob es sich – siehe LAG Hessen – bei einzelnen Spielleitungen schon um befristete Arbeitsverhältnisse handelt.

Weil Berufssoldat Schult zwar für den Hamburger Landesverband als Referee im Einsatz ist, inzwischen aber vor den Toren Hamburgs in Niedersachsen lebt, ist das Arbeitsgericht in Verden in dieser Angelegenheit zuständig. Und Verden hat – anders als seinerzeit Bremen im Fall Dittrich – sich im Fall Schult für örtlich zuständig erklärt und die Sache nicht an den DFB-Sitz nach Frankfurt abgegeben. "In Verden ist man unserer Auffassung gefolgt, dass die Tätigkeit eines Referees mit der eines Außendienstmitarbeiters vergleichbar ist. Deshalb wird der Fall am für den Wohnort des Schiedsrichters zuständigen Arbeitsgericht verhandelt", sagt Dittrich. Gleicher Sachverhalt, andere Zuständigkeit – das heißt auch: "Verden ist nicht an das hessische Urteil gebunden und könnte zu einem anderen Urteil kommen", so der Jurist.

Die Karten werden also neu gemischt. Und Dittrich sieht durchaus noch ein paar Trümpfe in seiner Hand, denn laut seiner Argumentation ist der mit dem DFB geschlossene Vertrag keineswegs nur eine Rahmenvereinbarung. "Wenn man den Vertrag unterschreibt, ergeben sich daraus auch ganz direkte Pflichten", sagt Dittrich. Die Pflicht zur Leitung einer bestimmten Anzahl von Spielen, denn ansonsten würden Sanktionen wie etwa eine zukünftige Nichtberücksichtigung drohen. Die Pflicht, an Lehrgängen teilzunehmen und sich Spiele zu Lehrzwecken anzuschauen. "Als Schiedsrichter wird man in einen Dienstplan eingeteilt", sagt Malte Dittrich und verweist auf einen für ihn als Anwalt ebenfalls interessanten Fakt: "Als Patrick Schult 2015 bei den Militärweltspielen in Südkorea als Schiedsrichter zum Einsatz kommen sollte, musste er sich vorab beim DFB für diesen Zeitraum freistellen lassen."