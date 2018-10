Premier League

Man City fertigt Burnley 5:0 ab - Man United vergibt Sieg

Starker Auftritt von Manchester City: Hoffenheims Gruppengegner in der Champions League präsentiert sich beim 5:0 (1:0) gegen den FC Burnley in Meisterform. In London rastet José Mourinho aus, nachdem Man United bei Chelsea in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert.