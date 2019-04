04. beim niederländischen Weerribben-Marathon in der offenen Klasse der gesteuerten Dreier und Vierer.

Fünf Stunden und fünf Minuten betrug die Siegzeit für die 55 Kilometer in ihrer Kategorie. Damit gewannen die Bremer in dem friesischen Naturschutzgebiet nicht nur ihre Wertung, sondern waren auch die Drittschnellsten des gesamten Startfeldes mit über 50 Booten. Bei dieser Regatta kommt es nicht nur auf Technik und Kraft an. In dem weitverzweigten Seen- und Kanalgebiet ist vor allem das geschickte Steuern und navigieren wichtig. Trotz GPS-Unterstützung erwischen Boote immer wieder falsche Abzweigungen. Auf den offenen Seen, die zu passieren sind, macht wiederum der Wellengang den Ruderern zu schaffen.

Kurz vor Beginn der Regatta wurde die Streckenführung wegen hoher Windstärken geändert. Da die Boote zeitversetzt gestartet wurden, war den Bremern außerdem im Rennen nicht klar, auf welcher Position sie sich befanden. Immerhin überholten sie vier der fünf vor ihnen gestarteten Boote, ohne selbst von späteren Startern überrundet zu werden. Die Unsicherheit sorgte also für ordentlich Druck während des Wettkampfs und für ­Erleichterung, nachdem das Ergebnis feststand. „Eine tolle Teamleistung“, meinte Frank Jäger. „Trotz der Ungewissheit über unsere Positionierung haben wir bis zum Schluss alles gegeben. Schön, dass es dann für den Sieg reichte!“