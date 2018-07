Will trotz Schmerzen hoch hinaus: Die 19-jährige Mareike Max ist eine der größten Nachwuchshoffnungen der Bremer Leichtathletik. (Frank Thomas Koch)

Nichts wie weg mit dem Tapeverband. Wirklich geholfen hat er nicht. Werders Hochspringerin Mareike Max hat ihre Trainingssprünge auf der Anlage des TuS Komet Arsten hinter sich gebracht. Sie entfernt den Klebeverband von ihrem rechten Fuß, der ihr Sorgen bereitet. Er schmerzt trotz zwei überstandener Operationen, ist entzündet und schränkt die Bremerin in ihrem Training erheblich ein. „Solange ich den Fuß belaste, kann das auch nicht abheilen“, sagt die 19-Jährige. Noch gönnt sie ihm keine Auszeit. Das Bremer Talent steckt mitten in der Vorbereitung auf die deutschen Meisterschaften am 21. und 22. Juli in Nürnberg.

Vor etwa drei Jahren hat es angefangen. „Der Schmerz war auf einmal da“, sagt Max rückblickend. Schuld ist ein Überbein im Sprunggelenk. Die Belastung, besonders im Training, ist Gift für den Fuß. Die Beschwerden erreichen in der vergangenen Saison ihren Höhepunkt. Sie sind ihr treuer Begleiter. "Bei fast jeder Bewegung habe ich Schmerzen verspürt. Da ging auch gar nichts mehr." Max handelt, lässt sich im August 2017 kurz nach den deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm, die sie in der U 20 mit einer Höhe von 1,80 Meter gewinnt, das Überbein entfernen. Die Operation bringt nicht den gewünschten Effekt. Komplikationen treten auf, die Wundheilung verläuft nicht optimal. "Ich konnte danach den Fuß kaum bewegen."

Trainingspause nach der DM

Max nimmt langsam das Training wieder auf, kämpft gegen die Schmerzen an. Zwei Monate nach der ersten OP folgt die nächste Hiobsbotschaft. Eine Ultraschalluntersuchung ergibt, dass sich ein weiteres Überbein im rechten Fuß gebildet hat. Die Bremerin unterzieht sich Ende Dezember in Bad Schwartau einem weiteren medizinischen Eingriff. Im Februar dieses Jahres kehrt Max an die Hochsprunganlage zurück. Die Bremerin steigert ihre Trainingsintensität, belastet den Fuß zunehmend. Die Rückmeldung vom Fuß ist positiv. "Zwar war die Beweglichkeit etwas eingeschränkt, aber wirkliche Schmerzen hatte ich nicht." Im März reist sie ins Trainingslager nach Südafrika. Zunächst sieht es gut aus, bis ihr Fuß anschwillt. Max setzt für ein paar Tage mit dem Training aus.

Ihren ersten Wettkampf der Saison bestreitet Max Mitte Mai im niedersächsischen Garbsen. Sie springt 1,72 Meter. Ihr fehlen 13 Zentimeter zu ihrer persönlichen Bestleistung, aufgestellt in Mannheim vor zwei Jahren. "Mir fehlte jegliches Sprunggefühl." Wichtiger als die Höhe ist ihr aber die Tatsache, dass sie den Wettkampf ohne Schmerzen absolviert hat.

Ihr Lachen hat Max trotz der hartnäckigen Verletzung nicht verloren. Das Gefühl für einen sehr guten Versuch kommt langsam wieder. Am vorletzten Wochenende meldete sich die 19-Jährige bei einem ihrer Saisonhöhepunkte eindrucksvoll zurück. Bei den deutschen Junioren-Meisterschaften (U 23) in Heilbronn setzte sie sich gegen die Konkurrenz durch. Alle Höhen von 1,70 Meter bis hin zum Siegessprung über 1,83 Meter meisterte sie im ersten Versuch. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft." An die Leistung aus Heilbronn konnte Max zuletzt in Hamburg nicht anknüpfen. Bei den norddeutschen Meisterschaften übersprang sie 1,77 Meter – Platz drei. Ihr fehlten neun Zentimeter auf Siegerin Imke Onnen von Hannover 96. Die deutschen Meisterschaften in Nürnberg empfindet Max als "Zugabe". Ihr Ziel ist, unter die ersten zehn zu kommen.

Nach dem Wettkampf in Franken beendet Max ihre Freiluftsaison. Der Fuß soll ruhen. Roman Fricke, früher selbst ein erfolgreicher Hochspringer und seit vier Jahren ihr Trainer, hält es für eine sinnvolle Entscheidung. Er geht behutsam mit seiner Athletin um, achtet auf ein dosiertes Training. Denn: "Ich kann nicht wirklich das machen, was man eigentlich als Hochspringer machen müsste", beklagt Max. Ihr Trainer nennt es die "Basisdinge", die wegen der Schmerzen im Fuß nicht gehen: Treppensprünge, halbe Kniebeugen nur mit Hilfsmittel, Sprünge auf einem Bein. „Sie müsste bald diese Dinge machen, um neue Reize zu schaffen. Ein Leichtathletiktraining lebt davon, dass man vielseitig trainiert“, erläutert Fricke.

Im Wettkampf spüre sie aktuell keine Schmerzen im Fuß, sagt Max. Im Training schon – etwa bei Steigerungsläufen. "Es ist nicht vergleichbar mit dem Schmerz vor der ersten OP", betont die Hochspringerin. Die 1,90 Meter große Athletin steht nun vor der wichtigen Entscheidung, wann sie die geplante Trainingspause nach den deutschen Meisterschaften in Nürnberg beenden soll. "Meinetwegen braucht sie keine Wintersaison", sagt Trainer Fricke. Normal sei es, zwischen Mitte und Ende Oktober mit dem Training wieder anzufangen. "Es ist das Grundlagentraining, die Basis für die ganze Saison. Wie man da trainiert, trainiert man das ganze Jahr über nicht", erläutert der Trainer. Offen bleibt, ob die Einheiten im Winter geschoben werden oder komplett wegfallen. Der frühere Olympiateilnehmer Roman Fricke möchte das Risiko, den Fuß zu früh zu stark zu belasten, auf ein Minimum reduzieren. "Mareike soll der Leichtathletik noch lange erhalten bleiben. Sie ist noch jung."