Maren Völkering und Yannik Windhorst gewann im gemischten Doppel. (Privat, frei)

In Vechelde starteten zwei PSV-Paarungen im gemischten Doppel A. Maren Völkering und Yannik Windhorst sowie Daniel Westphal mit seiner Partnerin Hanna Moses (SG Lengede / Vechelde). In der Gruppenphase konnten sich Windhorst / Völkering in teilweise knappen Spielen mit nur einem verlorenen Satz durchsetzen und als Gruppenerste ins Halbfinale einziehen. Westphal / Moses schieden als Gruppenvierte aus. Im Halbfinale trafen Windhorst / Völkering auf Zuhrek / Schindler (Hamburg / Vechelde). In einem umkämpften Match hatten die Bremer die besseren Nerven und zogen durch ein 21:19, 24:22 ins Finale ein. Gegen Papendorf / Tornow, die beide für die Regionalligamannschaft des BV Gifhorn starten, zeigten die beiden erneut ihre Nervenstärke und setzten sich in einem hochklassigen Match 23:21 und 21:19 durch.

Im Herreneinzel statt startete Daniel Westphal als einziger PSVer und musste in seiner Gruppe bei den Herren A gegen starke Konkurrenz aus der Regional- und Oberliga antreten. Er beendete die Gruppe als Dritter und verpasste ein Weiterkommen.

Tags darauf standen die Doppel auf dem Programm. Maren Völkering spielte gemeinsam mit Hanna Blumenthal im Damendoppel A, Yannik Windhorst spielte bei den Herren A zusammen mit Wolf-Dieter Papendorf (Gifhorn). Völkering / Blumenthal setzten sich in ihrer Gruppe dreimal souverän durch. Im Halbfinale mussten die beiden gegen Tornow /Pils (Varel/ Gifhorn) über die volle Distanz gehen. In einem spannenden dritten Satz behielt das Duo die Oberhand und siegte 23:21. Im Finale setzten sie sich mit 26:24, 21:11 gegen Wintrich / Schindler (Berliner SC / Vechelde) und so konnte Maren ihren zweiten Titel gewinnen. Windhorst / Papendorf kamen trotz eines Sieges über die späteren Drittplatzierten nicht über die Gruppenphase hinaus.