Bremen. Die Feier kann eigentlich beginnen: Nachdem sie am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga perfekt gemacht hatten (wir berichteten), können Werders Fußballerinnen ganz entspannt ins Saisonfinale gehen. Das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim an diesem Sonntag (14 Uhr) bietet sich also als perfekter Abschluss inklusive einer Nichtabstiegsfeier an. Allerdings dürfte ein Umstand die ausgelassene Stimmung trüben: Das Spiel ist nämlich zugleich die Abschiedsvorstellung wichtiger Spielerinnen.

Bereits seit einigen Wochen steht fest, dass Pia Wolter zum VfL Wolfsburg wechseln wird. Und nun kam heraus, dass ausgerechnet Spielführerin Marie-Louise Eta ihre Karriere beenden wird. Die 27-Jährige war zuletzt von diversen Blessuren geplagt worden und wechselt in diesem Sommer in Werders Scouting-Abteilung. Vermutlich wird es bei diesen beiden wesentlichen Abgängen aber nicht bleiben. Nach Informationen des WESER-KURIER steht auch ein Fragezeichen hinter der Zusammenarbeit mit Spielerinnen wie Janine Angrick, Katharina Schiechtl oder Lina Hausicke.

Dem Team droht damit der Abgang vor rund einem halben Dutzend Leistungsträgerinnen. Und das ist zweifellos eine Nachricht, die nicht so recht passen will zum erstmaligen Klassenerhalt in der 1. Bundesliga, einem der größten Erfolge in der Geschichte von Werders Frauenfußball-Abteilung.