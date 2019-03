Dabei fiel zunächst Staffelschwimmer Karl-Hermann Sandersfeld krankheitsbedingt aus. Damit gingen die mehr oder weniger sicher geglaubten Medaillen der Altersklasse 280-Staffel mit Jürgen Döhren, Holger Müller und Uwe Szerbakowski neben dem möglichen Sieg über die 4 x 50 m Brust sowie den zweiten Plätzen über 4 x 50 m Lagen und 4 x 50 m Freistil an die Mitstreiter aus Hamburg.

Über die Freistildistanzen von 200m, 400m und 800 m hatte sich Anna-Lena Clabes (AK 25) qualifiziert. Sie blieb über 800 m mit Rang vier hinter ihren sechs Mitstreiterinnen. Sie holte noch einen fünften Platz über 400 m und Rang acht über 200 m. Alle Starts veredelten folgende Mastersschwimmer: Berit Seibke (AK 20), startete über ihre Lieblingslage Brust und schlug nach nur 0:37,14 Minuten als Dritte über 50 m an. Die 200 m absolvierte Berit in nur 2:56,87 Min. und sicherte sich damit Rang zwei. Holger Müller (AK 70) gewann Silber bei seinem Start über 200 m Freistil in 3:26,98 Min. Ebenfalls in der AK 70 trat Uwe Szerbakowski an. Eine Goldmedaille für den Altersklassenmeister über 100 m Freistil (1:29,26 Min) und zwei respektable zweite Plätze über die kurzen Strecken 50 m Brust (0:45,09 Min.) und 50 m Freistil in 0:36,32 Min. waren seine Ausbeute. Der erfolgreichste Bremen10-Schwimmer dieser Norddeutschen Meisterschaften war Bernd Runge (AK 45) indem er nicht nur unter seinen Meldezeiten blieb, sondern alle Rennen mit dem Altersklassenmeister-Titel vergoldete. In der Disziplin Freistil verwies er über 200 m (2:12,92 Min.), 400 m (4:49,70 Min.) und 1500 m (19:18,15 Min.) seine Mitstreiter auf die Plätze hinter sich.