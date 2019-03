Erfolgreicher Tanznachwuchs: Jan Woitt und Lisa Marie Schanz (Gold und Silber, frei)

Gleich im ersten Turnier mit eigener Beteiligung stand eines der Paare auf dem Treppchen. Denn das jüngstes Gold und Silber Paar, Jan Woitt und Lisa Marie Schanz tanzten in der Kinder C-Latein ein super Turnier und erreichten am Ende einen tollen zweiten Platz. Ebenfalls einen Treppchenplatz erreichten Emil Reichert und Adelina Mazakow im Turnier der Junioren II B-Latein. Souverän zogen die Beiden ins Finale ein und ertanzten sich am Ende Rang drei. Direkt dahinter landete mit Mark und Nikole Neubauer ein weiteres Gold-und-Silber-Paar. Mark und Nikole starteten anschließend auch im Turnier der Jugend B-Latein, wo die Zwei mühelos das Finale erreichten und sich am Ende über die Bronzemedaille freuen konnten.