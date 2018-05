Am Ende des Turniertages standen einige der Huchtinger Paare auf den Medaillenplätzen.

Den größten Erfolg konnten Max Arndt und Kristina Tsarkov feiern, die sich in der höchsten deutschen Jugendklasse, der Jugend A-Latein, mit einer tollen Leistung souverän den zweiten Platz sicherten. Im Turnier der Kinder C-Latein holten sich Leon Tittel und Elina Wottschel ebenfalls einen hervorragenden zweiten Platz und Niklas Gaspert und ViktorijaJurk wurden Vierte. Auch Michael Nuss und Adelina Mazakow können sehr zufrieden sein. Diese Beiden erreichten im Turnier der Junioren I B-Latein den dritten Platz und in der höheren Altersklasse, der Junioren II B-Latein sie Vierte. In diesen Altersklassen waren auch Nick Tsarkov und Lea Lizogub am Start und erreichten Platz sieben in der Junioren I und Rang sechs in der Junioren II B.

Auch die jüngsten Paare des TuS Huchting konnten beim Young-Art-of-Dance Cup Platzierungen erzielen. So erreichten Maxim Denisenko und Daria Kuzmin in der Kinder D-Latein einen tollen zweiten Platz und landeten damit direkt vor ihren Klubkameraden Daniil Zeller und Marika Rivkin. Ein weiterer zweiter Platz wurde von Maxim Melnik und Lia Samarin in der Junioren I C-Latein geholt. Diese Beiden erreichten dann auch in der Junioren II C-Latein nochmal Rang zwei. Direkt dahinter kamen Daniel Plujnikov und Anna Grams als Dritte aufs Podest.