Ferhat Kartal, Xana Markova und Jan-Niklas Tietjen (von links) von Tura Bremen freuen sich über ihre Platzierungen in Hemmingen/Hannover. (TURA, frei)

Zunächst kämpften Jan-Niklas Tietjen, Ferhat Kartal und Yana Markova (OT Bremen) in Hemmingen/Hannover um die Medaillen in der olympischen Disziplin Kampf. In einem Teilnehmerfeld von 300 Wettkämpfern aus den norddeutschen Bundesländern, darunter etliche aus dem Landeskader, ging es für die Bremer Nachwuchskämpfer um eine Standortbestimmung. Ferhat Kartal kämpfte erstmalig in dieser Disziplin. Für Jan-Niklas Tietjen war es der erste Wettkampf nach einer berufsbedingten einjährigen Wettkampfpause, so dass sich die Erwartungen der Trainer in Grenzen hielt. Sie wurden aber nicht enttäuscht. Kartal belegte den fünften Platz, Tietjen gewann Bronze und Markova Silber.

Einen Medaillenregen gab es für Tura beim „Wörpe-Cup“ in Tarmstedt, einem Technik-Turnier für Kinder, Kadetten (12 bis 14 Jahre) und Jugend B und A. Sieben erste, zwei zweite und ein dritter Platz lautete die Bilanz für Tura. Als herausragende Teilnehmer glänzten die Kadermitglieder Marlon Cwiertnia und Dilara Ilisik mit je dreimal Gold.

Im Einzelwettbewerb gingen die Goldmedaillen bei den Kindern an Soraya Tasra, bei den Kadetten an Marlon Cwiertnia, bei den Jugendlichen B an Edwin Schulze und Dilara Ilisik, bei den Jugendlichen A an Leontine Schulze. Silber gewannen Tarek Fidan und Muhammed Tsamli (Kinder), Bronze Carl Anton Jeschke. Zweimal Gold im Paarlauf errangen Marlon Cwiertnia und Dilara Ilisik sowie im Teamwettbewerb, hier unterstützt durch Raul Russ.