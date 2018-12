Es ist eine bedeutungslose Partie, weil die deutsche Auswahl bereits vor dem Anpfiff den ersten Platz in der Gruppe 5 sicher hat und die Schweiz als punktloser Tabellenletzter weiter auf die erste große Turnier-Teilnahme seit 2006 (EM) warten muss. Aber Christian Prokop, seit Februar Bundestrainer, ist trotzdem überzeugt, dass keiner seiner Akteure den letzten Pflichtauftritt als ein Freundschaftsspiel betrachten wird. Dafür geht es letztlich dann doch um zu viel.

Nach den beiden Siegen Anfang Mai über Slowenien hat Prokop eine Euphorie ausgemacht, an die er nun, nach der gewonnenen Auswärtspartie am vergangenen Mittwoch in Portugal (29:26), wieder anknüpfen möchte. „Wir freuen uns riesig auf dieses Heimspiel“, sagt der 38-Jährige. Angesichts von bisher mehr als 8000 verkauften Karten freut sich offenkundig auch Bremen auf das Länderspiel. Prokop freut sich auch, dass er seit einer Woche von seiner schweren Doppelbelastung befreit ist. Am Sonnabend saß er letztmals auf der Vereinstrainerbank des Bundesligisten SC DHfK Leipzig – nunmehr ist er ausschließlich Bundestrainer. Was ihn – das hatte er schon vor einigen Tagen gesagt – aber gewiss auslasten werde.

Am Freitag, auf der Pressekonferenz vor dem Schweiz-Spiel, deutete Prokop noch einmal an, wie kräftezehrend der Doppeljob als Vereins- und Bundestrainer gewesen ist. „Es war eine intensive Zeit“, sagte er. Doch vor der Zeit mit der Familie ab Montag steht an diesem Sonntag eben noch ein letzter offizieller Auftritt. Und Prokop reagierte fast schon gereizt auf die Frage, wie er denn so ein Spiel nach einer so langen Saison findet. Die meistbeschäftigten Profis seines Teams haben 75 Einsätze in den Knochen – aber ein Thema will Prokop daraus nicht machen. Er kann die Termingestaltung nicht beeinflussen, also nimmt er sie, wie sie ist. Und nutzt aus, dass die EM-Qualifikation schon im Mai sicher war. Denn mit diesem Wissen konnte er für die letzten beiden Partien seinen Kader kräftig durchwechseln.

Für Uwe Gensheimer, Patrick Groetzki, Hendrik Pekeler, Niclas Pieczkowski und Patrick Wienczek begann schon am Donnerstag, nach der Rückkehr aus Portugal, der ersehnte Urlaub. Das Bremer Publikum wird es vielleicht bedauern – ebenso wie das Fehlen verletzter Spieler. Wie zum Beispiel Finn Lemke: Der gebürtige Bremer und Europameister, der zur neuen Saison vom SC Magdeburg zur MT Melsungen wechselt und dort in Tobias Reichmann und Julius Kühn zwei Nationalmannschaftsgefährten treffen wird, zog sich vor einigen Wochen einen doppelten Bänderriss im linken Sprunggelenk zu und musste die Spielzeit vorzeitig beenden.

„Wir haben trotzdem viele Stars und gute Spieler im Team“, sagte Prokop. Einer von ihnen ist Philipp Weber von der HSG Wetzlar, der am Sonntag in Bremen als bester Torschütze der Bundesliga-Saison geehrt wird. Der 24-Jährige traf 224 Mal ins Schwarze, gab sich am Freitag aber ebenso bescheiden wie kampfeslustig. „Eine schöne Trophäe“, sagte der Top-Torjäger zunächst, „aber so etwas kannst du nicht alleine schaffen.“ Damit lobte er also seine Teamgefährten in Wetzlar. Und dann sagte Weber auch, dass „wir mit Tempospiel und guter Abwehr überzeugen und die Zuschauer mitnehmen wollen“. Hängenlassen geht nicht – nicht wegen der vielen Zuschauer und auch nicht vor dem Hintergrund, dass der Bundestrainer im Hinblick auf die EM im kommenden Januar auch jetzt noch die volle Hingabe seiner Schützlinge fordert. „Es sind mehrere Spieler dabei, die jetzt die Chance für die EM nutzen können“, sagte Prokop, „wir wollen die Fans in Bremen begeistern.“

Inwieweit die Schweizer zu einer rassigen Partie beitragen können, ist angesichts ihrer derzeitigen eher Zweitklassigkeit nicht ganz so sicher. Aber im Hinspiel im November, beim knappen 23:22 in Zürich, trafen die Deutschen auf erheblichen Widerstand. „Wir werden wieder alle Reserven mobilisieren“, versprach der aktuell erfolgreichste Schweizer, Andy Schmid. Er wurde gerade erst zum vierten Mal in Folge zum besten Bundesliga-Handballer gewählt – eine Auszeichnung, auf die der Spielmacher des deutschen Meisters Rhein-Neckar Löwen stolz ist. Schmid ist der Leitwolf einer ziemlich jungen Mannschaft, der der Anführer in ein paar Jahren den Sprung zu einem großen Turnier zutraut.

Auf jeden Fall können sich am Sonntag beide Mannschaften völlig unbeschwert ins Geschehen stürzen. Angeführt diesmal von Silvio Heinevetter als Kapitän, sind die Gastgeber aber haushohe Favoriten. Die Bilanz der Eidgenossen gegen das DHB-Team ist jedenfalls ernüchternd: In bisher 69 Duellen zogen sie 57 Mal den Kürzeren und siegten nur sechs Mal. Was jedoch alle Spieler eint: Ab Montag ist Urlaub. Und dann wird auch der DHB-Mannschaftsbus vorübergehend nicht mehr benötigt.

Zuschauerrekord für Bremen Nach bisher fünf Siegen in fünf EM-Qualifikationsspielen ist dem DHB-Team Platz eins in Gruppe 5 nicht mehr zu nehmen. Damit sind die deutschen Handballer bei der Auslosung am 23. Juni in Topf 1 zu finden, sodass ihnen in der EM-Vorrunde in Kroatien im Januar 2018 die ganz schweren Gegner erspart bleiben. Das letzte, sportlich bedeutungslose EM-Quali-Spiel gegen die Schweiz am Sonntag ab 15 Uhr in der ÖVB-Arena wird im ZDF live übertragen. Schon vor dem Anpfiff steht fest, dass Bremen mit mehr als 8000 bereits verkauften Karten einen Zuschauerrekord feiern wird. Knapp 1500 Karten waren am Freitag noch zu haben. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Zuschauer Rucksäcke und Taschen nur maximal im DIN-A4-Format zum Spiel mitbringen dürfen. Das Vorspiel bestreitet ab 13 Uhr die Bremer B-Jugend-Landesauswahl gegen die Auswahl der Handball-Region Oldenburg.

„Wir freuen uns riesig auf dieses Heimspiel.“ Bundestrainer Christian Prokop

„Xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx.“ Xxxxxx Xxxx