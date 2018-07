Gute Laune bei den Vereinsbossen der SG Findorff: Der Vorsitzende Rüdiger Rosenkötter (links) und Projektleiter Frank Steinhardt freuen sich darüber, den Bau der dringend benötigten Halle vorantreiben zu können. (Frank Thomas Koch)

Grünes Licht für die Sportgemeinschaft Findorff: Die Sportdeputation hat dem rund 3200 Mitglieder zählenden Verein auf ihrer jüngsten Sitzung für das Jahr 2019 aus Fördermitteln 25 000 Euro für die Planung einer neuen Sporthalle an der Bezirkssportanlage in Findorff zugesprochen. Eine Nachricht, die bei den Verantwortlichen der SG erfreut aufgenommen worden ist.

"Auf diese Nachricht warte ich seit vielen, vielen Jahren", sagt der Vereinsvorsitzende Rüdiger Rosenkötter. Man habe in den vergangenen Jahrzehnten etliche Anläufe in diese Richtung genommen, den Glauben daran aber nicht aufgegeben. Jetzt also wird die Beharrlichkeit belohnt. "Der erste Schritt für die Realisierung des Bauprojekts ist damit gemacht", sagt Rosenkötter, wohl wissend, "dass auch der zweite Schritt folgen und die dann neue Bürgerschaft die Mittel im Haushalt für 2020 tatsächlich bereitstellen muss – das ist noch ein Unsicherheitsfaktor".

Ein Jahr Bauzeit

Das Projekt "Fuchsbau", mit dem sich die SG Findorff bereits seit mehr als fünf Jahren intensiv auseinandersetzt, beläuft sich in der Kostenkalkulation auf knapp zweieinhalb Millionen Euro, die Hälfte davon will der Verein selbst aufbringen. "Wir haben das Projekt auf jeder Mitgliederversammlung aufs Neue vorgestellt, zuletzt im April. Und wir haben uns dafür auch immer wieder den Segen der Mitglieder geben lassen", sagt Rosenkötter.

Eine wichtige Grundlage sei dabei vor allem der einhellig gefasste Beschluss gewesen, im Fall der Umsetzung die Mitgliedsbeiträge pro Person und Monat um zwei Euro zu erhöhen, "denn sonst können wir das nicht finanzieren", betont der Vereinsboss. Die Grundplanung für das Projekt "Fuchsbau" steht nun also, die Finanzierung auch. "Jetzt geht's an die Umsetzung", sagt Rüdiger Rosenkötter. Baubeginn, so schätzt der langjährige Vereinsboss, könnte im Jahr 2020 sein, auf die Fertigstellung hofft Rosenkötter dann für 2021, "ein Jahr Bauzeit, das müsste möglich sein".

Ein Jahr Bauzeit für eine neue, barrierefreie Zwei-Feld-Halle mit den Maßen 23 mal 45 Meter für Sportarten wie Handball, Futsal, Volleyball, Badminton, Basketball und Korbball, aber auch für neue Angebote wie Parkour und sogar Indoor-Modellflug. Geplant sind darüber hinaus vier Umkleiden, vier Duschräume und Toiletten sowie ein separater kleiner Übungsraum, der auch für inklusive Kleingruppen zur Verfügung stehen soll.

Entstehen soll das neue Objekt neben der jetzigen Sporthalle auf dem inzwischen sehr maroden Gummi-Hartplatz an der Nürnberger Straße. "Der Bedarf ist angesichts steigender Mitgliederzahlen auf jeden Fall gegeben, die alte Halle platzt aus allen Nähten", sagt Rüdiger Rosenkötter. Aktuell habe die SG keine Möglichkeiten mehr, neue Angebote zu machen oder weitere Gruppen unterzubringen. Bedarf, den auch die Sportdeputation des Senats bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigt hatte. Die bereitgestellten Planungsmittel wurden anhand eines Kriterienkatalogs vergeben, dem sogenannten Sportentwicklungsplan.

Zu den Kriterien gehören unter anderem die Gesamtkosten und der Eigenanteil, die Folgekosten, die Vereinsentwicklung, die Bedeutung der Halle für die Stadtentwicklung und auch eine Einschätzung hinsichtlich des schulischen Bedarfs in der Region. In allen Kategorien habe das Projekt "Fuchsbau" im Vergleich zu den Mitbewerbern die Nase vorn gehabt, sagte Sportsenatorin Anja Stahmann bei Bekanntgabe der Entscheidung pro Findorff. Und sie fügte hinzu: "Das Geld ist gut angelegt."