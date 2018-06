Rückhalt und Motor des Teams: Torfrau Meike Anschütz spielt seit zehn Jahren für Werders erste Mannschaft – und hängt jetzt noch eine Saison dran. (Hansepixx)

Bremen. Meike Anschütz hat sich Zeit gelassen. Viel Zeit. Mehrere Wochen lang hat die Torfrau des Handball-Zweitligisten SV Werder Bremen intensiv darüber nachgedacht, ob sie ihre Karriere fortsetzen möchte. Sie hat sich ausgetauscht. Mit Mannschaftskameradinnen gesprochen. Mit Freunden. Mit ihrer Familie. Und sie hat in sich hinein gehorcht: „Habe ich noch Bock darauf? Will ich mir das noch weiter antun?“

Meike Anschütz will. Die 29-Jährige hat sich jetzt doch dazu entschlossen, ihre Unterschrift unter das Vertragsangebot zu setzen, das ihr der Verein bereits Anfang März vorgelegt hat. Anschütz, im ersten B-Jugend-Jahr aus Schwanewede zum SV Werder gewechselt, hängt also noch eine Saison dran. Es wird ihre 15. Spielzeit beim SVW. „Ich habe zuletzt gespürt, dass die Leidenschaft noch da ist“, sagt das Urgestein im Team der Grün-Weißen.

Meike Anschütz ist damit neben Alexandra Meyer und Neuverpflichtung Marie Andresen, die vom dänischen Zweitligisten Fredericia HK an die Weser kommt, die dritte Torhüterin im Kader. Anschütz habe in den vergangenen Monaten stets mit offenen Karten gespielt, betont Werders Leistungssportkoordinator Patrice Giron. Deshalb habe man zwischenzeitlich mit Andresen auch eine neue Torhüterin verpflichtet. „Dass uns nun auch Meike Anschütz erhalten bleibt, verbessert die Optionen auf dieser Position“, sagt Giron.

„Meike ist ein ganz wichtiger Faktor für die Mannschaft“, sagt Werders Handballchef Martin Lange über die Torfrau, die seit 2008 zum Kader der ersten Mannschaft gehört und in dieser Zeit mit dem Klub von der Regionalliga über die Dritte Liga Nord bis in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. „Durch ihre lange Zugehörigkeit zum Verein sowie ihre hohe Identifikation auch außerhalb des Spielfelds ist sie enorm wertvoll für uns. Deswegen freuen wir uns sehr, dass sie weiterhin Teil des Teams ist.“

Um nachvollziehen zu können, warum Meike Anschütz so lange mit ihrer Zusage gezögert hat, muss man die abgelaufene Saison noch mal Revue passieren lassen. Eine Saison, die Anschütz selbst als „aufregend und psychisch belastend“ beschreibt. Ihr Verhältnis zum inzwischen entlassenen Trainer Florian Marotzke sei schwierig gewesen, „sportlich und kommunikativ waren wir nicht auf einer Wellenlänge“, sagt die Torfrau. Ihr fehlte die Vertrauensbasis – und das hatte Auswirkungen auf ihre sportliche Leistung. Meike Anschütz wirkte gehemmt und war lange nicht in der Lage, ihr Potenzial abzurufen. Das besserte sich erst im Januar dieses Jahres, als sich Torfrau und Trainer noch einmal zum Gespräch getroffen hatten. Danach nämlich war Anschütz wieder voll da. Mit all ihrer Klasse und Routine wurde sie in der Schlussphase der Saison wieder zu dem, was sie all die Jahre vorher ausgezeichnet hatte: zu einem verlässlichen Rückhalt, zu einem Motor, der die Mannschaft mitzieht.

Meike Anschütz ist ein sehr emotionaler Mensch und eine leidenschaftliche Handballerin. Als Sportlerin lebt sie ihre Gefühle auf dem Parkett aus. Ob Freude oder Frust – sie lässt die Anspannung raus, münzt sie um in positive Energie. Und sie wirkt damit auch positiv auf ihre Vorderleute ein. Sie pusht das Team, sie treibt es an. Und sie verfolgt nach wie vor ehrgeizige Ziele. Sie hofft, dass sie eine ähnlich konstant gute Leistung bringen wird wie in der zweiten Saisonhälfte der abgelaufenen Spielzeit. Und dass sich das Team weiter stabilisiert. Anschütz ist nämlich fest davon überzeugt, dass Werder mehr kann als nur Abstiegskampf – „wir gehören ins Mittelfeld“.

Ob diese kommende, diese 15. Saison im Werder-Trikot für Meike Anschütz dann auch die letzte ist? „Ein schöner Abschluss wäre es“, sagt die Keeperin. Aber tatsächlich beantworten könne sie diese Frage erst im April nächsten Jahres. Weil der Handball in diesem Leistungsbereich immer noch ein Hobby und kein Vollzeitjob sei und andere Dinge wie Beruf und Familie zunehmend wichtiger würden. Bis dahin aber, betont Meike Anschütz, bis dahin wolle sie noch mal richtig Gas geben, „ich habe riesige Lust auf diese Mannschaft“.