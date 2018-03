Hamburg. Es ging eigentlich um nichts mehr, und deshalb hätten die Hockey-Damen des Bremer HC das Auswärtsspiel bei der TG Heimfeld auch ruhiger angehen können. Doch der bereits als Regionalligameister und Bundesligaaufsteiger feststehende BHC sah sich offenbar in der Pflicht, beim ärgsten Verfolger noch einmal die Kräfteverhältnisse zu dokumentieren und entschied die Partie mit 4:3 (3:3) für sich.

In den ersten Minuten waren die Bremerinnen noch nicht ganz wach. Die von Anfang an bissig agierenden Heimfelderinnen gingen in der siebten Minute in Führung. Erst nach diesem Gegentor waren auch die Bremerinnen im Spiel: Nur eine Minute später traf Katharina Schütz zum Ausgleich, und zwei Minuten darauf brachte Emily Schütz ihr Team nach einer Ecke in Führung. Und es ging wechselhaft weiter. Heimfeld glich aus, Jette Jörns sorgte für das 3:2. Kurz vor der Pause gelang dem Heimteam erneut der Ausgleich. Auch nach dem Wechsel sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung. Vier Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Emily Schoen mit einem verwandelten Siebenmeter bereits für den Treffer zum 4:3-Endstand. Die Strafe gab es, weil eine Heimfelderin die Kugel nach einer Ecke auf der Torlinie stehend mit dem Körper abgewehrt hatte. Beiden Teams gelang danach aus dem Spiel heraus nichts mehr.

Sein Team hätte schon die Chance gehabt, weitere Tore draufzulegen, doch habe die Genauigkeit im Abschluss gefehlt, analysierte BHC-Trainer Martin Schultze. Auf der anderen Seite des Spielfelds zeigte sich die Bremer Verteidigung indes sehr sicher und ließ nichts mehr durch, selbst als Heimfeld in der Schlussphase ohne Torfrau agierte und zu sechst auf die Bremer Defensive drückte. „Dass Heimfeld zu Hause Gas gibt, ist uns klar gewesen“, so Martin Schultze und ergänzte, dass sein Team mit dem Sieg ein schönes Zeichen gesetzt habe. Nach einem spielfreien Wochenende bestreiten die BHC-Frauen am 25. Februar um 12 Uhr in heimischer Halle ihre letzte Partie und wollen im Anschluss mit Fans und Förderern den Aufstieg feiern.

BHC: Wichmann- Jörns, Schütz, Deckert, Steikowsky, Lippmann, Liesenhoff, Frerichs, Schoen, Schabacker, Davidsmeyer.