Die SG Findorff holte sich erneut den Titel in der Bremenliga. (Privat, frei)

Ihr Team setzte sich in allen zehn Spielen erfolgreich durch und wies die Konkurrenz mit sechs Punkten Vorsprung klar auf die Plätze. Und das, obwohl die Findorfferinnen vor der Saison viele neue Spielerinnen in ihr Team integrieren mussten. Sie schafften das genauso problemlos, wie sie sich im Angriff mit schönen Doppelpässen viele Torchancen erarbeiteten und in der Abwehr geschickt und aufmerksam verteidigten. Natürlich half dem souveränen Spitzenreiter auch, dass von ihm im Laufe der Saison einige Spielerinnen in der D-Jugend aushalfen. Mit Mila Nomikos, Milena Grimm und Felina Bartels wurden sogar drei ihrer Talente in die 2007er-Auswahl des Bremer Handballverbandes eingeladen, obwohl sie noch ein Jahr jünger als ihre BHV-Mitspielerinnen sind.

In der kommenden Saison steigt die SG Findorff mit einer zweiten D-Jugendmannschaft in den Spielbetrieb ein, da die 17 aktuell vorhandenen Spielerinnen für eine Mannschaft zu viel sind. Da die Teams von Annika Bartels und Marcus Pfeiffer deshalb noch genügend Platz für Neuzugänge haben, sind diese bei beiden Trainern herzlich willkommen. Die beiden Mannschaften üben zusammen mittwochs von 17.30 Uhr bis 19 Uhr und freitags von 16.30 Uhr bis 18 Uhr in der Bezirkssportanlage an der Nürnberger Straße. Wer interessiert es, der kann einfach seine Sporttasche packen und unverbindlich zum mittrainieren vorbeikommen.

Den Meistertitel feierten: Felina Bartels, Karlotta Müller, Mila Nomikos, Milena Grimm, Mina Schulte, Mia Marie Elmers, Diren Rojoa Arslan, Muna Nerea Gransow, Marie Beu, Miriam Opitz, Azra Andelic, Laetitia Cecilia Bendiks, Selin Akin, Leonie Deist und Antonia Terborg.