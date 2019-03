SVGO überrollt Wietzendorf 37:17

Meistertitel vorzeitig geholt

Olaf Kowalzik

Oslebshausen. Der erste Matchball des SV Grambke-Oslebshausen traf mit voller Wucht ins Ziel: Über 100 Zuschauer jubelten in der Halle an der Sperberstraße, als sich die männliche A-Jugend der Gelb-Blauen mit dem 37:17-Husarenritt über den TSV Wietzendorf vorzeitig den Meistertitel in der Handball-Landesliga sicherte. Obwohl dem Spitzenreiter überwiegend krankheitsbedingt vier Spieler fehlten und er deshalb nur mit einem neunköpfigen Aufgebot antreten konnte, setzte er sich gegen den Tabellenfünften hochmotiviert über 7:3 frühzeitig bis zur Halbzeit auf 19:9 ab.