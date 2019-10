Großer Preis von Japan

Mercedes dominiert Formel-1-Trainingstag in Suzuka

Mercedes hat den einzigen Trainingstag zum Formel-1-Rennen in Japan dominiert. Wie schon am Morgen in Suzuka sicherte sich Valtteri Bottas auch am Nachmittag die Bestzeit.