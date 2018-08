Zurück auf dem Court: Aleksandre Metreveli setzt nach einem schweren Autounfall und langer Reha seine Profikarriere fort. (Frank Koch)

Bremen. Im Leben eines Sportlers geht es nicht nur ums Gewinnen. Viel wichtiger ist es, seinen Sport überhaupt ausüben zu können. Aleksandre Metreveli ist das sehr bewusst. Für den georgischen Tennisprofi war es deshalb auch ein ganz besonderer Moment, am Freitag erstmals wieder im Aufgebot des Zweitligisten Bremer TC zu stehen. Dass Metreveli dabei seine Einzelpartie im Spiel beim TuS Sennelager gegen den Österreicher David Pichler mit 0:6, 6:7 verlor, noch dazu an seinem 25. Geburtstag – es enttäuschte niemanden. Vielmehr überwog bei allen Beteiligten die Freude darüber, dass der Daviscup-Spieler überhaupt wieder auf der Tennisbühne und nun auch im Team des BTC aufgetaucht ist. Nach einem schweren Autounfall, über den BTC-Trainer Axel Finnberg, der den Videomitschnitt einer Überwachungskamera gesehen hat, noch heute sagt: "Es ist ein Wunder, dass er diesen Unfall überlebt hat."

Amputation als letzte Rettung?

Es geschieht im August 2016, kurz nach Abschluss der Feldsaison, in der Aleksandre Metreveli drei Partien für den Bremer TC bestritten hatte. Metreveli befährt mit seinem Auto in seiner Heimatstadt Tiflis eine mehrspurige, vielbefahrene Hauptverkehrstraße, die von Fußgängern nicht passiert werden darf. Plötzlich aber taucht unmittelbar vor seinem Wagen ein Kind auf – ein Schreckensszenario. Binnen Sekundenbruchteilen muss er eine Entscheidung treffen: Rechts und links von ihm Autos, vor ihm das Kind, für einen Bremsvorgang ist es zu spät – was tun?

Aleksandre Metreveli handelt. Um das Kind zu retten, reißt er das Steuer zur Seite – wohlwissend, dass er gleich mit einem anderen Fahrzeug kollidieren wird. Beim Aufprall kracht der Tennisspieler mit seinem Kopf auf das Lenkrad, verliert dabei nicht nur die Kontrolle über sein Auto, sondern auch das Bewusstsein. Der Wagen schleudert. Knallt auf der abschüssigen Strecke gegen drei weitere Fahrzeuge – und schließlich mit fast ungebremster Wucht gegen eine Straßenlaterne.

Ein Knall, der Augenzeugen zufolge einer Explosion gleichkommt. Das Fahrzeug? Ein Trümmerhaufen. Dort lebend herauszukommen? Das halten Augenzeugen für unwahrscheinlich. Doch Aleksandre Metreveli wird lebend aus seinem Fahrzeug geborgen. Er hat großes Glück im Unglück. Mit schweren Kopfverletzungen und Oberschenkelfrakturen an beiden Beinen wird der Tennisprofi in Tiflis in ein Krankenhaus gebracht und in ein künstliches Koma gelegt. Innere Verletzungen hat er keine, dafür aber droht der Verlust seines linken Auges. Metreveli wird mehrfach operiert. Dann die gute Nachricht: Seine Sehkraft am linken Auge kann vollständig erhalten werden. Doch es gibt auch Komplikationen. Aleksandre Metreveli hat sich bei einer Nachoperation am Oberschenkel einen multiresistenten Keim eingefangen. Plötzlich steht sein Leben wieder auf dem Spiel – und um das zu retten, sollen beide Beine amputiert werden.

Jetzt schreitet die Familie des verunglückten Sportlers ein. Metreveli ist nicht nur in der georgischen Heimat, sondern auch in der ehemaligen Sowjetunion ein Name, der in der Tennisszene einen großen Klang besitzt. Metrevelis gleichnamiger Großvater Aleksandre etwa hatte im Jahr 1973 das Wimbledon-Finale erreicht (0:3-Niederlage gegen Jan Kodes) und arbeitet heute in Russland als Tennis-Kommentator. Aleksandres Vater und Trainer Irakli Metreveli wiederum war ebenfalls ein erfolgreicher Tennisspieler und zwischenzeitlich sogar die Nummer zwei in Russland.

Die Familie also trifft eine Entscheidung. Sie verlegt Aleksandre Metreveli von Tiflis in ein Krankenhaus nach Istanbul. "Und in Istanbul", sagt Metreveli, "in Istanbul haben mir die Ärzte dann das Leben gerettet." Und zwar ohne Amputation der Beine. Aleksandre Metreveli darf weiter auf beiden Füßen durchs Leben schreiten. Doch die ehemalige Nummer 264 der Weltrangliste will mehr. Bereits als Jugendlicher hatte sich Metreveli für ein Leben als Tennisprofi entschieden, er wollte den Vorbildern in seiner Familie nacheifern. Einen Plan B? Den gibt es nicht. Die Prognose der Mediziner, die von bis zu drei Jahren bis zur völligen Genesung sprechen? Sie schreckt ihn nicht. Denn Aleksandre Metreveli ist ein Kämpfer.

Nach der Entlassung aus der Klinik quält er sich mehr als ein Jahr lang durch eine intensive Rehabilitation. Er arbeitet ungemein hart für sein Comeback – unbeirrt und stets positiv. In diesem Frühjahr schließlich kehrt Metreveli auf die Tennis-Bühne zurück. Er startet bei unterklassigen Future-Turnieren. Er erreicht dabei ein Einzelfinale und gewinnt in Kasachstan ein Doppelturnier. Und er kommt für Georgien sogar zweimal wieder als Doppelspieler im Daviscup zum Einsatz.

"Unglaublich", sagt BTC-Trainer Finnberg mit hörbarer Anerkennung. Die Nachricht von Metrevelis schrecklichem Unfall im August 2016, sie hatte seinerzeit auch die Verantwortlichen des Bremer TC umgehend erreicht. "Wir waren von da an immer mit Aleksandre in Kontakt", schildert Finnberg. Ein Zuspruch, der ihm viel gegeben habe, sagt Metreveli, "mental hat mich das in dieser Phase sehr gestärkt". Am Mittwoch war der Georgier nun erstmals wieder nach Bremen zurückgekehrt. Ein emotionaler Moment – nicht nur für ihn. "Ich habe nur schöne Erinnerungen an diese Stadt und den Verein", sagt Metreveli. Und freut sich ungemein darauf, an diesem Sonntag (11 Uhr) auf dem Court zu stehen, wenn die BTC-Rubies auf eigener Anlage ihr letztes Saisonspiel gegen Bielefeld bestreiten.

Zur Sache

Bremer TC bleibt Zweitligist

Der Bremer TC darf für eine weitere Saison in der 2. Tennis-Bundesliga Nord planen. Zwar verlor das Team von Trainer Axel Finnberg die Auswärtspartie beim Spitzenreiter TuS Sennelager in Paderborn trotz eines starken Auftritts mit 3:6, doch die Ergebnisse der Parallelspiele ließen die Bremer jubeln. Vor dem letzten Saisonspiel an diesem Sonntag (11 Uhr) auf eigener Anlage gegen Bielefeld ist klar, dass der BTC von Versmold, Suchsdorf und Berlin nicht mehr eingeholt werden kann. Nach der abschließenden Partie an der Biermannstraße darf also im Klubhaus gefeiert werden.

In Paderborn waren im Einzel der Spanier Eduard Esteve Lobato und der Niederländer Nick van der Meer für die Bremer erfolgreich. In den Doppeln siegte nur das Duo Lennert van der Linden/Yannick Ebbinghaus. Rückkehrer Aleksandre Metreveli verlor an der Seite von Mario Vilella Martinez knapp im Match-Tiebreak.