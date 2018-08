Der Doppelspieltag in der Bundeshauptstadt endete bei strahlendem Sonnenschein mit ebenso strahlenden Gesichtern der Gäste – schließlich darf das Team um Headcoach Alberto Orti Roig nach dem 9:6-Erfolg im ersten und dem 4:1-Sieg im zweiten Spiel weiter vom Verbleib in der Eliteliga träumen. „Das waren zwei ganz wichtige Siege für uns“, betonte Olaf Stölting, „und diese Euphorie wollen wir nun mit in die nächsten Spiele hinein nehmen.“

Nach den zwei Siegen beim Mitaufsteiger aus der Bundeshauptstadt haben die Dockers den direkten Abstiegsplatz vorerst verlassen und belegen derzeit den vorletzten Platz in der sogenannten Play-down-Tabelle. „Dieser Platz berechtigt zur Teilnahme an den Relegationsspielen im Oktober“, verdeutlichte der stellvertretende Abteilungsleiter des Bremer Baseball-Bundesligisten, „und deshalb werden wir ihn in den nächsten Spielen mit allen Mitteln zu verteidigen versuchen.“

Im ersten Spiel des Tages lagen die Dockers bis ins sechste Inning hinein mit 5:2 in Führung. Dockers-Coach Alberto Orti Roig hatte die Berliner Offensive als Starting-Pitcher sofort gut im Griff gehabt, im sechsten Inning allerdings konnten die Hausherren gleich vier Runs in Folge landen und ihrerseits mit 6:5 in Führung gehen. Für die Bremer übernahm dann Giovanni Binetti den Job des Werfers („Pitcher“) und ließ in drei Innings keine weiteren Runs der Gastgeber mehr zu. Im siebten Inning gelang den Dockers durch Yannick Bujalla letztlich der Ausgleich und zu Beginn des neunten Innings war es schließlich US-Import Nick Miceli, der mit einem Homerun die 7:6-Führung für die Dockers erzielte. Anschließend folgten noch zwei weitere Runs durch Heinrich Gill und Jan Schnetlage, die zum Endstand von 9:6 für die Bremer Gäste führten.

Mit zwei Homeruns, einem Double, einem Single und vier „RBIs“ avancierte Nick Miceli in Spiel eins zum überragenden Mann bei den Bremern. Den Loss für die Flamingos musste Kolja Rocek hinnehmen, der im siebten Durchgang Kim Chin abgelöst hatte. Den Win erhielt Bremens Giovanni Binetti Sanchez, Cheftrainer Alberto Orti Roig war zuvor als Pitcher für die Gäste ins Spiel gestartet.

Ungeheure Präzision im Wurfarm

In Spiel zwei am Nachmittag versuchte sich dann Nick Miceli als Starting-Pitcher für die Dockers – und absolvierte vom „Mount“ (Abwurfhügel) aus genau zum richtigen Zeitpunkt sein bislang vermutlich bestes Spiel der laufenden Spielzeit. Der US-Amerikaner warf in neun Innings insgesamt über 150 Pitches und ließ dabei lediglich vier Hits, einen Run und lediglich vier „Base on Balls“ zu. Zusätzlich schickte Miceli gleich 15 Batter der Berliner per „Strike-Out“ in das „Dugout“, (Unterstand der Spieler, die während eines Innings nicht auf dem Feld stehen) zurück.

Berlin war erst im sechsten Inning dank eines „Sac Fly“ (ein Ball, den der Pitcher „opfert“, um einen Mitspieler auf eine Base zu katapultieren) von Benjamin Kleiner mit 1:0 in Führung gegangen. Einen Abschnitt später glichen die Gäste durch ein „RBI-Triple“ von Hendrik Freiheit allerdings direkt wieder aus. Ein weiteres Inning darauf waren es dann die „Doubles“ von Nick Miceli und Jan Schnetlage, die gleich drei Dockers-Runs nacheinander auf die Anzeigetafel brachten und letztlich den verdienten Endstand von 4:1 herstellten.

„Nick hat eben diese ungeheure Präzision in seinem Wurfarm“, lobte Trainer Roig, „und das hat er heute ganz exzellent unter Beweis gestellt.“ In einer wahren Hitzeschlacht bei mehr als 30 Grad Celsius im Schatten behielten die Bremer auf dem, mitten im gleißenden Sonnenschein gelegenen, Homefield der Gastgeber dennoch kühlen Kopf und ließen sich die Butter bis zum Schluss auch nicht mehr vom Brot nehmen.

Am kommenden Sonntag, 5. August, sind ab 13 Uhr die Cologne Cardinals zu Gast im Fritz-Schütt-Stadion im Henschenbusch. In der Liga setzten sich die Kölner, derzeit auf Rang zwei in der Playdown-Tabelle der Gruppe Nord, in einem wahren Offensiv-Spektakel in Spiel zwei mit 18:10 durch, den Auftakt hatten die Domstädter zuvor knapp mit 6:2 für sich entscheiden können.

Ausschlaggebend war dabei allerdings eine hohe Bremer Fehlerquote, die die Gäste vom Rhein auf die Siegerstraße brachte. „Diese Fehler gilt es in den nächsten Spielen abzubstellen“, konstatierte Olaf Stölting, der trotz der kniffligen Ausgangslage weiterhin voller Zuversicht auf den Klassenerhalt seines Teams hofft. „Gelingt uns das“, so Stölting, „haben wir gute Aussichten, die Klasse zu halten.“

Nach dem „Doubleheader“ auf eigenem Platz reisen die Dockers am Wochenende darauf zunächst in die Domstadt (Sonnabend, 11. August, 12 und 15.30 Uhr), anschließend (Sonnabend, 18. August, 12 und 15.30 Uhr) geht es für die Dockers dann zum schweren Auswärtsspiel zum bislang souveränen Tabellenführer von den Hamburg Stealers.

Zum Abschluss der Abstiegsrunde empfangen die Bremer dann zunächst die Hamburger zum Rückspiel (Sonnabend, 25. August, 12 und 15.30 Uhr), für Sonnabend, 1. September (12 und 15.30 Uhr) ist schließlich das Rückspiel-Doppel gegen die Berlin Flamingos terminiert.