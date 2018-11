Nach dem Sieg in der Europameisterschaft der Formel 3 nimmt Mick Schumacher 2019 die Formel 2 in Angriff. Foto: Uwe Anspach (Uwe Anspach / dpa)

"Ich freue mich sehr darauf, meine nächste Saison in der FIA Formel 2 mit Prema zu bestreiten – für mich ein logischer Schritt auf meinem sportlichen Weg, denn ich möchte an meiner technischen Erfahrung und den fahrerischen Fähigkeiten weiter feilen", sagte der 19-Jährige. Schumacher hatte sich 2018 den Titel in der Formel-3-Europameisterschaft gesichert.