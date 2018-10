Der Weg zu seinen Medaillen war hart und vor allem heiß. Bei 31 Grad setzte Mike Schwenke mit der Sechs-Kilo-Kugel trotzdem eine neue persönliche Bestmarke. Mit 6,17 Metern wurde er Internationaler Deutscher Vizemeister. Dies sollte nicht sein einziger neuer Rekord bleiben. Am Nachmittag lieferte Schwenke in voller Hitze einen weiteren nach. Über 400 Meter gewann er mit neuer Bestzeit von 1:17,26 Minuten die Bronzemedaille.

Die anschließende Pizza hatte sich er sich damit schon einmal redlich verdient. Doch sein Medaillenhunger war noch nicht gestillt, und so ging es tags darauf weiter. Dabei lief es bei mittlerweile 34 Grad im Speerwurf überhaupt nicht. Weder der kurze noch der lange Anlauf passten. Mit einer nicht so guten persönlichen Leistung wurde Mike Schwenke trotzdem noch Zweiter und holte mit 15,19 Metern seinen zweiten internationalen Deutschen Vizemeistertitel. In der prallen Mittagssonne folgte dann noch der 200-Meter-Lauf. Auch dabei blieb eine neue Bestmarke aus. Mit 34:05 Sekunden belegte der Bremer den vierten Platz.