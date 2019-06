Liga ihren vierten Tabellenplatz als Aufsteiger behauptete, verbesserte sich die zweite Mannschaft in der Verbandsliga auf Rang drei der Gesamttabelle.

Erstmals in voller Mannschaftsstärke fuhr das Verbandsligateam zum vierten Punktspiel der Saison nach Diepholz. Aufgrund des bislang dezimierten Kaders stand für die Bremer jeweils der vierten Platz der Tageswertung im Fokus, diesmal hofften der BGC II auf eine bessere Platzierung. Nach dem ersten Durchgang fand er sich deutlich hinter den zwei führenden Teams aus Hannover und Diepholz auf Rang drei wieder.

Im weiteren Spielverlauf zeigte sich, dass die Heimmannschaft an diesem Tag nicht zu schlagen war. Durchgang zwei brachte einen Zwischenstand auf Rang drei, Runde drei bedeutete den Rutsch auf Platz vier. Hinter einem klaren Diepholzer Heimsieg gelang dem BGC Bremen in einem spannenden Wettkampf auf den letzten 18 Bahnen aber ein fulminanter Durchgang, der den Sprung auf den zweiten Rang bedeutete. Ein einziger Schlag vor dem BGC Bad Nenndorf gab dort den Ausschlag. Auf dem vorletzten Platz rangierte der BGC Hannover, während die „Möven“ aus Cuxhaven abermals ohne Punktausbeute blieben. Für die Bremer bedeutete dies auch in der Gesamttabelle eine Verbesserung auf Rang drei.

Bereits vor dem dritten Punktspieltag der 3. Liga Nord reiste die durch Krankheit dezimierte erste Mannschaft des BGC Bremen nach Kassel. Durch vermehrtes Training sollten die unbekannte Anlage und die Ausfälle kompensiert werden. Am Spieltag konnte der favorisierte MGC Göttingen den ersten Durchgang noch vor der Heimmannschaft für sich entscheiden. In Runde zwei gelang dem Team vom MGC Kassel Vellmar eine exzellente Mannschaftsleistung mit 104 Schlägen (fünf Spieler an 18 Bahnen). Der BGC Bremen konnte über die gesamten vier Durchgänge seinen angestrebten vierten Platz vor seinem ärgsten Konkurrenten vom BGC Hannover verteidigen und somit auch den vierten Rang in der Gesamttabelle halten. Die beiden besten Einzelrunden spielten Stefan ten Voorde mit tollen 19 Schlägen. Liana Klaus freute sich über eine 21 auf dem Protokoll.