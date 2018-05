Sein Tor sicherte Werder den wertvollen Punkt: Mittelfeldspieler Niklas Schmidt glich den Rückstand gegen Osnabrück aus. (Nordphoto)

Der Abstieg steht bereits fest. Aber die Fußballer von Werders U 23 hatten ja noch ein Minimalziel, und das ist nun endgültig erreicht: Dank des 1:1 (0:1) beim VfL Osnabrück werden die Bremer die 3. Liga auf Platz 18 abschließen. Mit dem ersten Abstiegsplatz ist nun die – allerdings sehr vage – Hoffnung auf den Klassenerhalt verbunden, sollte die Konkurrenz von einer weiteren Insolvenz betroffen werden.

Auch Sven Hübscher weiß, dass schon noch einiges passieren muss, ehe der Gang in die Regionalliga Nord doch noch vermieden wird. Der Trainer verband mit dem Remis in Osnabrück dann auch noch etwas ganz anderes: „Wichtig war die Reaktion in der 2. Halbzeit.“ Denn bei Werder denken sie in diesen Tagen natürlich nicht nur an die kommende Saison. Es geht um das Hier und Jetzt – darum, wie die Mannschaft aktuell auftritt.

Hübscher ärgert sich – und wird laut

Und in der ersten Halbzeit trat sie schwach auf. Der VfL – vor der Partie seit zehn Spielen sieglos – dominierte das Geschehen nach Belieben. Er besaß durch Emmanuel Iyoha bereits eine hundertprozentige Chance, als der Stürmer aus sechs Metern den auf der Torlinie postierten Justin Eilers anschoss (5. Minute). Der VfL ging dann auch in Führung, weil Jesper Verlaat eine Kopfballabwehr misslang und Iyoha diese „Vorlage“ aus 16 Metern zum 1:0 in die Maschen schoss.

Die Bremer wirkten dagegen merkwürdig gehemmt. Das Spiel nach vorne, es klappte so gar nicht: Es hätte mehr Konzentration und Laufarbeit erfordert. Die einzige Chance des Gastes entsprang dem Zufall – nach einem Freistoß von Niklas Schmidt wurde der Ball irgendwie vor die Füße von Marc Pfitzner verlängert. Der Verteidiger schloss aus sechs Metern allerdings zu hoch ab (19.).

Nachdem Iyoha aus 16 Metern freistehend, aber auch ziemlich schwach abgeschlossen hatte (22.) und der Kopfball von Marcos Alvarez nur durch eine Glanzparade von Eric Oelschlägel entschärft wurde (38.), besaß der Gastgeber zur Pause ein deutliches Chancenplus. Unter dem Strich ging Werders U 23 mit einem schmeichelhaften Rückstand in die Kabine. „Wir hätten auch höher in Rückstand geraten können“, bekannte Sven Hübscher.

Er hatte sich tüchtig geärgert in den ersten 45 Minuten – und ließ die Mannschaft in der Kabine daran teilhaben. „Eine sehr bescheidene 1. Halbzeit – und was ich davon halte, habe ich deutlich gemacht“, sagte der Trainer. Niklas Schmidt bestätigte später: „Es wurde ein bisschen lauter.“ Der offensive Mittelfeldspieler stellte allerdings auch fest, dass sich sein Team nach der Pause „gesteigert“ hatte.

Verlorene Entschlossenheit

Die klaren Worte des Trainers hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Im zweiten Abschnitt spielten erst einmal nur die Bremer, die durch die Einwechslung von Isiah Young und Idrissa Toure zudem neuen Schwung erhalten hatten. Als Young nach einem Solo Rafael Kazior in der Mitte bediente, schien der Ausgleich bereits ausgemachte Sache – erst im letzten Moment wurde der Bremer Kapitän durch Felix Agu am Torerfolg gehindert (55.).

Rund zehn Minuten später wurde der nun deutlich aktivere Auftritt der U 23 allerdings belohnt: Sein Schuss aus 16 Metern war noch abgeblockt worden, aber Niklas Schmidt schnappte sich den Ball erneut, umkurvte ein, zwei Osnabrücker und schloss aus spitzen Winkel zum 1:1 ab. „Das 1:1 geht in Ordnung“, meinte der Torschütze.

Sein Team hatte nach dem Ausgleich zwar noch die ein oder andere gute Offensivszene verzeichnet, verlor dann aber doch wieder die Entschlossenheit. Die Schlussoffensive des Gastgebers blieb folgenlos. „Das Unentschieden ist okay für beide Mannschaften“, fand also auch Sven Hübscher.