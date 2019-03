15 Uhr bis etwa 14 Uhr ein Turnier für Mini- und Maxi-Mannschaften in der Halle an der Sperberstraße aus. Minis und Maxis, so wird der jüngste Nachwuchs bei den Handballern genannt, die sich im Alter von bis zu neun Jahren auf so genannten Spielfesten tummeln. An denen wird neben dem sportlichen Umgang mit dem Ball auch auf einer in der Hallenmitte aufgebauten Spielelandschaft getobt und vor allem viel Spaß gehabt. Die zehn Mini-Teams spielen von 9.15 Uhr bis etwa 11.15 Uhr, direkt danach steigen genauso viele Maxi-Mannschaften bis etwa 14 Uhr ein. Teilnehmen werden auf den zwei Spielfeldern neben dem Gastgeber SVGO der SV Werder Bremen, SG Findorff, TV Lilienthal, TSV Farge-Rekum, HSG Schwanewede/Neuenkirchen und die HSG Vegesack-Hammersbeck. Wer sich nicht an den Spielen sattsehen kann, für den wird es auch genügend Verkaufsstände mit einer großen Auswahl an Essen und Getränken geben. Der SV Grambke-Oslebshausen freut sich ausdrücklich auch auf Neueinsteiger, die sich gerne mal beim Umgang mit dem Schaumstoffball ausprobieren wollen.