Durch einige kurzfristige Erkrankungen mussten bei den Maxis einige Kinder immer wieder mal in der jeweils anderen Mannschaft aushelfen. Was bei den ATSV-Maxis schon fast gewohnt ist – nämlich spielerische Akzente zu setzen –, wurde erstmals auch bei den Minis sichtbar, die bis auf den „Quotentorwart“ aus Mädchen bestanden.

In Delmenhorst waren die Trainer noch sehr erstaunt, wie sich die Minis zu einer spielerischen Einheit gemausert hatten. Tags darauf in der Schwaneweder „Heidehölle“ der HSG drehten sie aber so richtig auf. Es wurde gekämpft, geprellt, aber vor allem miteinander gespielt. Ungeschlagen haben sie sogar Mannschaften Paroli geboten, die mit Maxi-Spielern antraten. Bei den Maxis war die Dominanz noch deutlicher zu sehen und an den Ergebnissen, die allerdings keine Rolle spielten, abzulesen. Alle haben gezeigt, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben. Vor allem die Kinder, die nach Ostern in die E-Jugend wechseln werden, zeigten, dass mit den Habenhauser Jungs auch in Zukunft gerechnet werden muss.

Bis zu dem Wechsel der Kinder in die E-Jugend stehen noch zwei weitere Spielfeste auf dem Programm: am 17. März in Woltmershausen und am 14. April in Arsten zum Saison-Abschluss-Spielfest.