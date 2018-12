"Wir wollen sagen: Sei wach! Sag Bescheid": Eva Gätjen zählt zum Orga-Team vom TuS Schwachhausen für ein Turnier gegen Missbrauch in Sportvereinen. (Christina Kuhaupt)

Frau Gätjen, Sie stellen ein Benefizturnier unter das Motto „Sexuelle Übergriffe in Sportvereinen“. Was hat Sie dazu veranlasst?

Eva Gätjen: Wir sind in der 2. Frauen-Mannschaft (beim TuS Schwachhausen, d. Red.) eine Gruppe von unterschiedlichen Mädchen und Frauen. Aus unterschiedlichen beruflichen Kontexten kommen wir immer mal wieder mit dem Thema sexuelle Gewalt in Berührung. Uns ist ganz wichtig, das Thema auch hier im Freizeitbereich anzusprechen; dafür zu sensibilisieren, dass auch hier Grenzverletzungen geschehen können.

Wir haben Lehrerinnen im Team, Polizistinnen, Sozialarbeiterinnen, Physiotherapeutinnen. Uns allen begegnet das Thema Missbrauch leider immer wieder.

Bedauerlicherweise können Übergriffe einfach überall passieren. Zahlen belegen ganz deutlich, dass überall da, wo es – wie in Sportvereinen – Machtverhältnisse gibt, es noch viel eher zu Übergriffen kommt.

Unter anderem. Ja, genau.

Dies lässt sich in Studien und nachweisbaren Untersuchungen erkennen. Es gibt Studien, die belegen: Wo es Hierarchieverhältnisse gibt, wo es ein Machtgefälle gibt zwischen Menschen, zwischen Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen, kann es eher zu Übergriffen kommen.

Ich glaube, dass sich in dieser Hinsicht gerade einiges bewegt. Es gibt vermehrt Veränderungen und Handlungsleitfäden und Schutzkonzepte im Landessportbund und in den Landesverbänden. Es gibt sehr gute Kampagnen, da hat vielleicht auch die MeToo-Debatte zu beigetragen. Oder die Debatte um Missbrauch in der Kirche . . .

Es ist so, dass Vereine anfälligere Orte für Missbrauch und Übergriffe sein können und dass das Thema Prävention noch ausbaufähig ist.

Das eine ist, dass Verbände Hilfestellungen geben. Durch Aufklärung, durch Beratung. Durch Broschüren. Das andere ist, dass wir uns als Verein starkmachen nach außen hin. Dass es zum Beispiel einen Ansprechpartner auf der Homepage gibt. In vielen Schulen hängt am Eingang ein Schild: Wir sind gegen Rassismus. Das fänden wir toll, wenn es so etwas, quasi ein „Aushängeschild für Prävention“, auch in Sportvereinen gäbe: Wir sind gegen Rassismus. Wir sind gegen Missbrauch. So etwas kann noch viel mehr etabliert und genutzt werden, um aufmerksam zu machen.

Teilweise ist das bestimmt noch so. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass sich genau das gerade verändert. Im Sinne von: Es ist etwas Gutes, dass wir uns damit aktiv beschäftigen, ohne dass es jetzt einen konkreten Fall geben muss. Im Sinne einer Präventionsarbeit. Dass ein solches Auseinandersetzen mit der ­Thematik eher ein Aushängeschild ist, wenn man sagen kann: Wir als Verein gucken genau hin.

Es kann potenzielle Täter abschrecken, die sagen: In den Verein gehe ich lieber nicht. Da gibt‘s eine Ansprechperson, da gibt es Leitfäden, da werden Trainer sensibilisiert. Da wird in den Jugendmannschaften darüber gesprochen.

Wir sind gerade dabei, das Thema zu etablieren und dann auszubauen. Dazu sind wir unter anderem im Kontakt mit dem Landessportbund. Mit unserem Vorstand arbeiten wir gemeinsam daran, dass es demnächst einen Ansprechpartner im Verein geben wird. Eine Vertrauensperson im Verein zu haben, wäre auf jeden Fall auch eine gute Sofortmaßnahme bei einer konkreten Situation. In unseren Mannschaften wollen wir auch aktiver mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch gehen.

Es wird über Grenzen gesprochen. Wir fragen zum Beispiel: Was ist für euch okay? Was sind eure Grenzen? Was mögt ihr nicht? So können wir einen Raum bieten, in dem jemand sagen kann: Ich mag diese Berührung nicht. Ich mag zum Beispiel nicht von meinem Trainer, meiner Trainerin so an der Schulter angefasst oder in den Arm genommen werden.

Sexuelle Gewalt wird nicht nur körperlich ausgeübt. Das kann anfangen bei sexuellen Äußerungen. Oder Berührungen, die inszeniert sein können. Das ist genau dieses Machtgefälle. In Gruppen-Hierarchien wie zwischen Trainern und Spielern fällt es leichter, Grenzen aufzuweichen. Mal eben leicht über den Rücken streichen. Oder übers Knie. Oder immer wieder sexistische Witze. Sexuelle Grenzverletzungen können über Sprache entstehen, und die Bandbreite kann dann bis hin zu schwerem Missbrauch reichen.

Was wir wollen, ist, neben den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auch, den Trainern Schutz und Sicherheit geben. Ich nehme ja auch schnell mal unbedarft ein Mädchen in den Arm und freue mich, wenn es ein Tor geschossen hat. Ich glaube, wenn man drüber spricht, kann eine Berührung weniger missverstanden werden. Dann fällt es der Spielerin vielleicht leichter zu sagen, dass sie die Berührung nicht okay fand. Jeder hat da eigene Grenzen, diese gilt es zu wahren.

Es gibt gute Schulungen und Fortbildungen. Die spannende Frage ist: Wie kommt die Schulung zum Trainer oder der Trainer zur Schulung? Ist das etwas Individuelles? Was ist, wenn der Verein nicht so engagiert ist? Nicht von den Angeboten weiß?

Mir fallen dazu Vorfälle ein, die ich kenne aus dem Profisport. Die sind ja auch durch die Presse gegangen. In der Regel ist das aber etwas, worüber eher wenig berichtet wird. Wir wollen als Gesellschaft da einfach noch nicht genug hingucken. Weil es vielleicht auch der nette Trainer ist, den alle Eltern mögen.

Die Dunkelziffer gibt es, da bin ich mir sehr sicher. Durch unsere Jobs beim Jugendamt, in der Schule oder bei der Polizei sind wir sensibilisiert für das Thema. Wir erleben das im Alltag. Auch, wo es Übergriffe gibt. Und das gerät nicht immer an die Öffentlichkeit.

. . . es ist zunächst mal mit unfassbar viel Scham behaftet. Diejenigen, die Grenzverletzungen erfahren, die angefasst, belästigt oder missbraucht werden, stellen oft erst mal sich selbst infrage. War mein Rock zu kurz? Habe ich das provoziert? Auch in Sportvereinen ist das etwas, was man erst mal nicht hören und sehen will. Es kann doch nicht der nette Supertrainer gewesen sein.

Wir wollen sensibilisieren, wir wollen Mut machen. Wir wollen sagen: Sei wach! Sag Bescheid. Und dann gibt es jemanden, der hilft. Vielleicht kann Prävention abschrecken. Kann auch Mut machen für Eltern, ihre Kinder in den Sportverein zu schicken. Weil sie wissen: Da ist mein Kind sicher. Wir wollen auch Trainer haben, die sich sicher fühlen. Und keine Angst haben, etwas falsch zu machen.

Zur Person

Eva Gätjen (33) arbeitet im Jugendamt und spielt Fußball beim TuS Schwachhausen, wo sie auch zum Trainerteam der B-Juniorinnen zählt. Sie gehört zum Orga-Team für ein Benefizturnier am 9. Dezember in der Halle des TuS Komet Arsten gegen sexualisierte Gewalt in Sportvereinen.

Zur Sache

Unter dem Motto „Platzverweis für den Missbrauch. Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt im Sportverein“ will die 2. Damen des TuS Schwachhausen am 9. Dezember in der Halle des TuS Komet Arsten ein Benefizturnier ausrichten. Für das Turnier zugunsten von notruf e. V. haben die Fußballerinnen vom FC St. Pauli, Jahn Delmenhorst, Komet, Buntentor, VSK Osterholz sowie eine Polizeiauswahl zugesagt. Diverse Träger bieten Beratungen und Informationen zum Thema an. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr.