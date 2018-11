Moderator Hartmut Riggers mit den Gästen Tonja Egli Heißenhuber (Mitte) und Corinna Meyer vom Bremer Billard-Club. (Fotos: Frank Koch)

An diesem Abend ist es mal wieder besonders warm im Westend in der Waller Heerstraße 294. Wie an jedem zweiten Dienstag eines Monats, hat die 20-köpfige Crew des Bremer Sport-TV schon seit 16.30 Uhr den karg ausgestatteten Raum in ein buntes Fernsehstudio verwandelt. Gelbe und orangene Stoffbahnen vor den schwarzen Vorhängen sorgen für Freundlichkeit, ein paar orangene Hocker und Beistelltischchen in der Gesprächsecke sowie ein Stehpult für die Moderatoren bilden das spärliche Mobiliar. Die Scheinwerfer, die technische Ausrüstung und nicht zuletzt die vielen Menschen auf überschaubarer Fläche sorgen dafür, dass niemand frieren muss.

So minimalistisch die Ausstattung auch anmutet: Die Amateur-Fernsehmacher widmen sich mit Hingabe ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Die Atmosphäre ist bei aller Konzentriertheit auf die bevorstehende Aufzeichnung locker, zuweilen fröhlich. Ein herzliches Hallo, eine innige Umarmung, wenn der oder die nächste gute Bekannte im Studio auftaucht. An diesem Abend ist es voller als sonst. Um kurz nach halb acht beginnt die Aufzeichnung der 200. Folge des Bremer Sport-TV, die am kommenden Dienstag um 20 Uhr auf Radio Weser.TV ausgestrahlt wird.

Doch über dem Jubiläum, zweifellos ein Grund zum Feiern, liegt auch Abschiedsstimmung. Ralph Haberland, Leiter der Sendung von Folge 1 im April 2002 noch bis zum kommenden Sommer, hat seinen Rückzug angekündigt. Der 62-Jährige geht Ende kommenden Jahres in den Ruhestand und will anschließend mit seiner Frau Heidi auf Reisen gehen. Was bedeutet, dass beide beim Bremer Sport-TV kürzertreten werden. Gut möglich also, dass sich Familie Haberland an diesem Abend zum letzten Mal im Studio trifft. Tochter Inga, die wie ihre Eltern an allen 200 Folgen beteiligt war, hört definitiv auf. Die Aufgaben im Beruf, als Mutter und Ehefrau fordern die 33-Jährige genug, sodass sie nach insgesamt 22 Jahren Sport-TV in verschiedenen Funktionen ganz aussteigt. Elfjährig war Inga die Erste der Familie Haberland, die Lust aufs Fernsehmachen hatte. Mit ihrer Neugier sollte sie bald die Eltern anstecken.

Das Ehepaar Haberland wird dem Sport-TV erhalten bleiben, wenn auch mit deutlich kleinerer Schlagzahl. Wie es sich anfühlt, etwas kürzer zu treten, kann der 62-Jährige heute erahnen. Eigentlich hätte er die Jubiläumssendung selbst moderieren wollen, doch eine jüngst im Urlaub erlittene Fußverletzung gestattet seinen Auftritt vor der Kamera nicht. So mischt er sich im voll besetzten Zuschauerbereich unter die Gäste, verfolgt entspannt die Aufzeichnung, an deren Ende er aber doch noch zu einer Hauptperson werden soll.

Aus dem Nichts ertönt die Stimme von Frank Harreß. „Fünf – vier – drei – zwei – eins“: Der Regisseur zählt die letzten Sekunden des Einspielers herunter, dann brandet der eingeforderte Applaus des Publikums auf. Sportstudio-Atmosphäre im Waller Westend. Eben noch im Filmbeitrag auf dem Monitor zu sehen, werden Tonja Heißenhuber und Corinna Meyer vom Bremer Billard-Club jetzt in der Plauderecke von Hartmut Riggers interviewt.

Schlag auf Schlag geht es weiter. Die Haberland-Tochter Inga Catalbas spricht mit Corinna Wiatrek, die die Tanzgruppe Rhythmix von Bremen 1860 leitet. Danach folgt der Auftritt der Gruppe zur Musik von „Another Day of Sun“. Mitko Petrov, Birgit Hagemeier und Susanne Winkler fangen mit ihren Kameras die Bewegungen der Tänzerinnen ein. Im Minutentakt hebt Jörn Rehfeld seinen rechten Arm. Eingeklemmt irgendwie zwischen seinem linken Arm und dem Oberkörper, trägt der Aufnahmeleiter Schilder mit Zeitangaben: noch drei Minuten – noch zwei Minuten – noch eine Minute. Rehfeld zählt schriftlich. Seine rechte Hand mit Schild zeigt an, wann der Programmpunkt beendet sein muss: Der Sendeplan muss eingehalten werden.

Statt der üblichen 60 Minuten gibt es heute 75 – das heißt: 15 Minuten Verlängerung wegen des Jubiläums und wegen der Haberlands. Nach der regulären Sendezeit bittet Hartmut Riggers Ralph Haberland aus dem Publikum zu sich – jetzt ist er doch wieder vor der Kamera. Diesmal stehen Heidi und Inga mit ihm am Tisch, umringt von vielen ehemaligen und aktuellen Weggefährten beim Bremer Sport-TV. Im Mittelpunkt stehen ist so gar nicht das Ding von Ralph Haberland. Er stellt lieber andere Menschen und deren Leistungen in den Fokus, sagt er. Aber heute ist Ausnahmetag. Und da muss es der Chef auch aushalten, dass ein kleines „Best Of“ von ihm gezeigt wird. Die Kollegen haben es aus den ersten acht Sendungen zusammen geschnitten. Ein filmisches Dokument, das offenbart, dass weder für Ralph Haberland noch für seine Tochter die Zeit stehen geblieben ist. Ob er sein eidottergelbes Hemd wohl noch im Schrank hat?

200 Mal Bremer Sport-TV – das seien fast 1000 Beiträge und fast 3000 Gäste gewesen, haben die Kollegen überschlagen. Und alle wünschen sich, dass es mit dem Bremer Sport-TV weiter gehen möge. Das hofft auch der Leiter der Sendung, der bislang vieles allein entschieden hat. Er ist froh, dass er drei Wegbegleiter gefunden hat, mit denen er ein Team bilden wird. Frank Harreß, Jörn Rehfeld und Hartmut Riggers kümmern sich künftig mit Haberland um die Sendung. Ein langsamer Übergang soll geschaffen werden. „Ich muss hier sicher auch loslassen können“, sagt Haberland. Nach der Rückkehr von der Reise will er, wie vor der Reise auch, Beiträge liefern. Ralph Haberland, so scheint es, macht nicht nur das Bremer Sport-TV – er ist es auch. Und so überrascht es nicht wirklich, dass er am Ende der Jubiläumssendung doch wieder das Schlusswort spricht.

Zur Sache

15 Minuten mehr zum Jubiläum

Am kommenden Dienstag wird um 20 Uhr auf Radio Weser.TV die Aufzeichnung der 200. Sendung des Bremer Sport-TV ausgestrahlt. Im Studio dabei: swb-Marathon-Chef Utz Bertschy, die Tanzgruppe Rhythmix von Bremen 1860 sowie Delegationen des Bremer Billard-Clubs, des RSC Rot-Gold Bremen (Radsport) und des SC Borgfeld (Fußball). Wegen des Jubiläums dauert die Sendung, in der es auch einen filmischen Rückblick auf deren Anfänge gibt, diesmal 75 Minuten statt einer Stunde.