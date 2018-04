Liga Nordwest in den Halbfinalspielen durch. Der Weg dorthin war allerdings steinig. Zunächst hatte sich Horn in Thüringen mit 4:3 nach Verlängerung durchgesetzt. Am Doppel-Heimspiel-Wochenende glichen die Gäste dann mit dem 7:5 aus, bevor Eiche das entscheidende Spiel mit 6:4 gewann. Und auch wenn Eiche-Trainer Daniel Teetz nach diesem Marathon „ziemlich platt“ war, so überwogen bei ihm doch eindeutig die Glücksgefühle. „Jedesmal war die Stimmung phänomenal, die Hallen waren voll, der Gegner fair. Das sind die Spiele, für die man das Ganze eigentlich macht.“ Im Finale um den Aufstieg treten die Horner am kommenden Sonnabend (13 Uhr) beim Klassengefährten DJK Holzbüttgen an, bevor sie am 21. und 22. April in den entscheidenden Partien erneut Heimrecht genießen.

Eigentlich wollten die Bremer bereits im ersten ihrer beiden Heimpartien alles klar machen, doch die Thüringer, die mit acht Tschechen und einem Finnen hochkarätig besetzt waren, hatten offenbar aus der ersten Niederlage gelernt. Insgesamt entwickelte sich eine sehr ausgeglichene und extrem dynamische Partie, auch wenn das erste Drittel torlos endete, was auch an der starken Leistung von Eiche-Goalie Louis Schaidl lag. „Das war schon echte Werbung für unseren Sport“, sagte Daniel Teetz begeistert. Ohnehin hatte er wenig Grund, um nicht zufrieden zu sein. „Wir haben uns ganz wenige individuelle Fehler geleistet. Der einzige Unterschied war, dass der FC Rennsteig an diesem Tag besser getroffen und somit letztlich auch verdient das dritte Spiel erkämpft hat“, so Teetz. Für die Horner trafen dabei Florian von Kroge, Noah Ehrenfried (2), Steven Schweiger und Jan Paul Gersdorf.

Folglich musste die Entscheidung in der zweiten Begegnung in der Halle Berckstraße fallen. "Das war für uns sehr, sehr wichtig, dass wir beide Spiele in unserer Heimhalle austragen konnten", sagte Teetz. Sein Plan war bestechend einfach: "Wir wollten Rennsteig von Anfang an zeigen, wo der Hammer hängt. Alle waren topmotiviert.

Und dieser Plan ging zunächst auch auf. Horn konnte erneut mit drei Reihen antreten und damit das Tempo bestimmen. Die Folge war eine überraschend deutlich 5:1-Führung, die Florian von Kroge, Adam Fliegner, Jan Paul Gersdorf und Marcel Westermann (2) mit ihren Treffern heraus arbeiteten. Hinten lieferte diesmal Timothy Lizotte im Horner Gehäuse eine Klasse-Leistung ab.

Doch die Thüringer hatten sich lange noch nicht abgeschrieben und der Anschlusstreffer von Michal Soukup kurz vor der zweiten Drittelpause hätte für die Bremer eigentlich schon Warnung genug gewesen sein müssen. „Plötzlich hatten wir wieder dieses 'Uns-gehört-die-Welt-Gefühl' und das ging nach hinten los“, sagte Daniel Teetz. Die Tore zum 3:5, 4:5 und ein Lattentreffer sorgten beim Eiche-Trainer für Schweißausbrüche. Nur gut, dass Helge Heitmann mit dem 6:4 den Lauf des FC Rennsteig unterbrach. „Fortan schienen auch die Gäste nicht mehr so richtig dran zu glauben, dass sie uns an diesem Tag schlagen würden“, so Teetz.

Letztlich vergaben die Bremer auch noch weitere Großchancen, sodass dieser Sieg am Ende auch völlig in Ordnung ging. "Wir hatten heute ein sehr ausgeprägtes 'Wir-Gefühl", die bessere Fitness und die besseren Torhüter. Mit unserer Leistung aus den drei Spielen sind wir verdient ins Finale eingezogen", sagte Daniel Teetz.

Mit diesem Hochgefühl geht es jetzt in den Spielen gegen die DJK Holzbüttgen um den direkten Einzug ins deutsche Floorball-Oberhaus. Erneut müssen die Horner einmal reisen und haben dagegen zweimal Heimrecht.