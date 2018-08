Chevrolet Cruze Eurocup (Pfister Racing Team, frei)

Vom 17. bis 19. August startet der Bremer Motorsportler in der Slowakei erstmals im Chevrolet Cruze Eurocup. Und vor Ahrens liegt ein absoluter Kaltstart. Denn noch niemals zuvor saß der 23-Jährige in einem Rennen in solch einem Auto. In dieser kostengünstigen Rennserie sind alle Fahrer durch Begrenzung der Reifenanzahl sowie die Verplombung des Motors und des Getriebes mit dem gleichen Material ausgestattet. So setzt sich am Ende die fahrerische Klasse durch.

Trainingsfahrten sind in diesem Marken-Cup nur in den offiziellen Trainingsläufen direkt vor den jeweiligen Rennen möglich. „Ich werde also am 17. August meine ersten Erfahrungen mit dem neuen Auto machen“, sagt Ahrens. Angst hat er davor nicht, aber selbstverständlich durchaus Lampenfieber. Wie man mit Autos schnell fährt, hat er bereits beweisen, denn Thies Ahrens fängt ja nicht etwa komplett bei Null an. In den vergangenen Jahren kam er über die Deutsche Leihkart-Meisterschaft zu einem anderen Tourenwagen-Marken-Wettbewerb. Im Dacia-Logan-Cup verdiente er sich seine ersten Sporen und machte dort mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. So kam auch der Kontakt zu seinem neuen Rennstall zustande. Ahrens künftig für das Pfister-Racingteam. Sein neuer Chef Andreas Pfister ist Autosportler mit Leib und Seele und organisiert auch mehrere Marken-Cups.

Thies Ahrens startet erstmals im Chevrolet Cruze Eurocup und will sich in erster Linie für die nächste Saison empfehlen. (Pfister Racing Team, frei)

Abschied vom Dacia-Logan-Cup

Vom ersten Kontakt bis zur endgültigen Entscheidung verstrich allerdings einige Zeit, sodass Ahrens die letzten Rennen im Dacia-Logan-Cup gar nicht mehr bestritt, um sich schon einmal auf seine neuen Aufgaben zu konzentrieren. „Für mich geh es natürlich in erster Linie darum. Erfahrungen zu sammeln. Ich will mich weiter entwickeln und mich für höhere Klassen empfehlen“, sagt Ahrens.

Dabei war der Dacia-Logan-Cup für ihn schon eine spannende Sache. „Die Rennen finden jedoch alle auf der gleichen Strecke in Oschersleben statt, da ist es perspektivisch schon cooler, sich auf verschiedenen Strecken und dazu noch in ganz Europa zu bewähren“, sagt der freiberufliche Immobilienmakler. Nicht nur allein das macht die neue Rennserie für Ahrens attraktiver. Mit jetzt etwa 150 PS Motorleistung hat er mit dem Chevrolet Cruze im Vergleich zum Dacia Logan (87 PS) doch deutlich mehr Kraft unter der Motorhaube. Bis auf den Fahrersitz und den Überrollbügel ist das Auto genau wie der Datcia komplett leer geräumt.

Ahrens steigt jetzt erst gegen Ende der regulären Saison ein, die bereits seit März läuft. Gedanken, noch irgendwie in die Meisterschaftsentscheidung einzugreifen, haben sich damit erledigt. „Ideal wäre es natürlich gewesen, wenn die Entscheidung schon im Winter gefallen wäre, aber so kann ich die beiden restlichen Rennwochenenden noch dazu nutzen, um mich mit dem Auto vertraut zu machen“, sagt Thies Ahrens.

Wichtiges Detail bei seinen Renneinätzen sind zweifelsfrei die Reifen. Wie Serienorganisator Andreas Pfister auf seiner Homepage verkündete, bleibt die bewährte Kooperation bestehen. „Wir freuen uns, in der Saison 2018 mit unserem Reifen-Partner TOYO Tires zusammenarbeiten zu können. Auch bei den Regeln setzen wir auf Kontinuität und behalten das rotierende System zwischen den Fahrern bei. So fährt jeder Fahrer an jedem Rennwochenende einen anderen Chevrolet Cruze Eurocup Rennwagen, was für größtmögliche Chancengleichheit sorgt."

Der Bremer startet dabei ohne Erfolgsdruck. Daran, sich für eine weitere – und dann komplette – Saison zu empfehlen, sind noch keine Bedingungen geknüpft. „Aber Andreas Pfister weiß ja, was er an mir hat, sonst hätte sich keine Zusammenarbeit ergeben“, sagt Ahrens und wird dennoch alles versuchen, um sich auch an den beiden noch verbleibenden Rennwochenenden mit starken Leistungen zu empfehlen.

Und auch in der neuen Rennklasse bleibt der Bremer ehrgeizig: „Ich starte nicht in der Slowakei, um hinterher zu fahren. Ein Podiumsplatz wäre natürlich absolut super.“

Der wäre dann zugleich noch einmal eine ideale Motivationsspritze für das kommende Jahr, in dem Ahrens bei den Rennen in Tschechien, Ungarn, Slowakei, Österreich „definitiv um die Meisterschaft mitfahren“ will. Perspektivisch soll dies für Thies Ahrens natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Der Chevrolet Cruze Eurocup versteht sich nicht nur als kostengünstige Einstiegsmöglichkeit in den Tourenwagen-Motorsport für Neueinsteiger aus dem Kartsport und Quereinsteiger aus anderen Rennklassen, sondern ist auch ein motorsportliches Sprungbrett in höhere Klassen. So erhält der Gesamtsieger des Jahres 2018 eine kostenfreie Testfahrt im TCR-Rennwagen, um sein Können dort unter Beweis zu stellen.