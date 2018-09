Endlich hat es mit einer EM-Medaille geklappt: Die Rolltänzer Paul Turbanow und Palmira Seeger Suarez gewannen auf den Azoren Silber in der Jugend-Klasse. (Kyrulf Petersen)

Ihr strahlendes Lächeln ist geblieben, aber ansonsten erinnert an diesem herbstlich trüben September-Nachmittag im Bremer Rollsportstadion nichts an den bislang größten Moment in der Karriere von Palmira Seeger Suarez und Paul Turbanow. Der Trainingsalltag hat sie wieder eingeholt. Und der sieht, bei den beiden 17-Jährigen ebenso wie bei den Kindern und Jugendlichen im Stadion, die Vorbereitung auf die Showgala des ERB Bremen am kommenden Sonnabend an gleicher Stelle vor. Das Thema des Tages dann: Musicals. Weshalb im zwar überdachten, an den Seiten aber offenen Oval gerade Klänge aus dem „Starlight Express“ zu hören sind.

Das Thema der vergangenen Woche war: die EM im Rollkunstlaufen auf den zu Portugal gehörenden Azoren. Statt fröhlichem Musical bedeutete das für das derzeit erfolgreichste Paar des ERB eher ungeliebte Pflichttänze, diesmal Keats-Foxtrott und Imperial-Tango, und im zweiten Abschnitt der Titelkämpfe dann die von Beiden sehr geliebte Kür. „Die Kür ist unsere Stärke“, sagt Paul Turbanow, „wir sind beide eher dynamische Tänzer und bringen auch gern eigene Ideen in den Vortrag mit ein.“ Mit durchschlagendem Erfolg. In seinem letzten Jahr in der Jugendklasse sicherte sich das Duo erstmals eine EM-Medaille – und die war, nach Platz vier in den Pflichttänzen, am Ende sogar aus Silber. Die Bremer überflügelten noch zwei italienische Paare, kamen an das portugiesische aber nicht heran.

„Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Trainerin Viktoria Dederer und bescheinigt ihren Schützlingen „eine starke Performance“. Die Vorstellung war immerhin so stark, dass sich alle drei über die Medaillen-Premiere freuten. Für Paul Turbanow war es nach einigen vierten Rängen bereits der fünfte Anlauf bei einer EM, für Palmira Seeger Suarez der zweite. Auch Viktoria Dederer hatte bislang bei internationalen Meisterschaften als Trainerin kein Edelmetall bejubeln dürfen.

Alle Strapazen der vergangenen Wochen hatten sich für das Tanzpaar also gelohnt. „Ein Platz auf dem Siegertreppchen war unser ganz großes Ziel“, sagt Palmira Seeger Suarez, und dafür hatte sie sich mit ihrem Partner gequält. „Wir haben so hart wie nie zuvor trainiert, immer noch eine Stunde länger pro Tag als sonst.“ Sie waren körperlich also bestens vorbereitet auf die EM. Und als es beim Wettkampf dann darauf ankam, hatten sie auch ihre Nerven im Griff. „Natürlich waren wir angespannt, vielleicht auch ein bisschen gestresst“, sagt die 17-Jährige, „aber mit Beginn des Wettkampfs war jede Nervosität verschwunden.“ Und weil inzwischen auch Paul Turbanow keine Probleme mehr mit der Nervosität hat, zeigte das Paar bei der EM eine noch bessere Leistung als bei den deutschen Meisterschaften. Das Programm war das gleiche wie im Juli in Bremerhaven, nur lief es diesmal noch runder.

„Die Psyche spielt beim Training und im Wettkampf eine sehr große Rolle“, sagt Viktoria Dederer. Ihr Paar erfüllt diese Bedingung offensichtlich mit Bravour. Und auch um die Einstellung der frisch gekürten Vize-Europameister scheint die Trainerin sich nicht sorgen zu müssen. „Wir werden im Training wohl noch eine Schippe drauflegen müssen“, sagt Paul Turbanow. Was vom Trainingsumfang schon mal gar nicht so leicht sein wird. Denn neben der Schule arbeitet das Paar an fünf Tagen der Woche an seiner Form.

Der bevorstehende, altersbedingte Wechsel in die Junioren-Klasse wird das kommende Jahr für das Duo nicht leichter machen. War bislang die EM das höchste sportliche Ziel der Rolltänzer, so ist es bei den Junioren die WM. Um im Juli 2019 in Barcelona dabei sein zu können, müssen Palmira Seeger Suarez und Paul Turbanow schon im kommenden November mit der Vorbereitung beginnen. Viel früher als bisher müssen sie ihr Programm erlernen, weil der Saisonhöhepunkt schon mitten im Sommer und nicht erst im September liegt.

Alles kein Problem für die beiden Teenager. Sie lieben ihren Sport und sind hoch motiviert – auch jetzt, da am Sonnabend nach der so erfolgreichen EM im Rollsportstadion ein anderer Höhepunkt ansteht. Die Showgala soll dem ERB Bremen auch dazu dienen, neue Mitglieder anzulocken. Dafür gibt es um 15 und um 19 Uhr gleich zwei Vorstellungen mit den Vize-Europameistern und den vielen Kindern des Vereins, die sich an diesem trüben Tag auf ihren Auftritt vorbereiten.